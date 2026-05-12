Szybka reakcja młodego mieszkańca uratowała życie mężczyzny

To były sekundy, które mogły zdecydować o życiu lub śmierci. W czwartkowy wieczór, około godziny 21.20, w rejonie ulicy Bielskiej w Cieszynie doszło do dramatycznych wydarzeń. Wracający z pracy 20-letni mieszkaniec miasta zauważył coś, co natychmiast wzbudziło jego niepokój. Na torach kolejowych leżał człowiek.

20-letni Kacper nie zawahał się ani chwili. Bez względu na ryzyko ruszył w stronę torowiska, gdzie znajdował się młody mężczyzna. Jak się później okazało, był to 21-latek wymagający natychmiastowej pomocy. Mężczyzna był przytomny, jednak zdezorientowany i niezdolny do racjonalnej oceny sytuacji.

Młody cieszynianin działał instynktownie. W ostatniej chwili ściągnął 21-latka z torów, a następnie natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 112. Na miejsce skierowano patrol policji oraz ratowników medycznych. Poszkodowany otrzymał pomoc i został przewieziony do szpitala.

Ta historia porusza nie tylko dlatego, że udało się uratować ludzkie życie. To także opowieść o zwykłym człowieku, który w decydującym momencie wykazał się odwagą, empatią i ogromną wrażliwością. Kacper nie jest ratownikiem ani funkcjonariuszem służb. Nie miał specjalistycznego przygotowania. Po prostu nie przeszedł obojętnie wobec człowieka potrzebującego pomocy.

Policjanci podkreślają, że takie postawy zasługują na najwyższy szacunek. Czasem bohaterstwo nie wygląda jak sceny z filmu akcji. Czasem to jeden człowiek, który zatrzymuje się w odpowiednim miejscu i czasie, by wyciągnąć pomocną dłoń.

Szukasz pomocy?

Jeśli przeżywasz kryzys psychiczny, czujesz się przytłoczony lub potrzebujesz rozmowy, możesz skorzystać z bezpłatnych numerów wsparcia:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym – 800 70 2222 (całodobowo)

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Cieszyn tonie w kwiatach: