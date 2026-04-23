Zawaliły się schody w Cieszynie. Przebywali na nich emeryci

Informację o wypadku służby otrzymały około 9.40. Mł. kpt. Jakub Maciążek z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie powiedział PAP, że zawaliły się schody prowadzące z parkingu na Wzgórze Zamkowe. Choć według pierwszych informacji poszkodowanych miało być siedem osób, kiedy pierwsze zastępy strażaków dojechały na miejsce, okazało się, że z zerwanych schodów spadło w sumie 13 spacerowiczów.

Dziewięć osób zostało ewakuowanych przez strażaków, z czego cztery przy użyciu drabiny, a pięć podstawowymi metodami – poprzez podanie ręki, wyprowadzenie. Cztery pozostałe osoby same ewakuowały się spod tych schodów – relacjonował mł. kpt. Maciążek. Jak dodał, cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitala, wszystkie były przytomne. Według cieszyńskiego samorządu, jedna z nich ma złamaną rękę, dwie doznały urazów głowy, a kolejna miała objawy arytmii.

Podkomisarz Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie powiedział PAP, że według wstępnych ustaleń osoby, które ucierpiały w wypadku to grupa wycieczkowa emerytów i rencistów z Pilicy. Jak zaznaczył, życiu poszkodowanych, którzy trafili do szpitala nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczestnikom wypadku udzielono również pomocy psychologicznej. W działaniach w miejscu wypadku brało udział sześć zastępów strażaków, policjanci, ratownicy medyczni, a także zespół zarządzania kryzysowego.

Jak poinformował w komunikacie Urząd Miejski w Cieszynie, zawaleniu uległa górna część schodów prowadzących do Zamku Cieszyn.

Przyczyny zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane. Na miejscu pracuje inspektor nadzoru budowlanego. Informujemy, że schody znajdowały się pod zarządem Zamku Cieszyn. Schody zostały zabezpieczone i zamknięte – podano.

Urząd Miejski komentuje zdarzenie

Urząd Miejski poinformował, że do zdarzenia doszło na ul. Bednarskiej, gdzie zawaliła się górna część schodów prowadzących do Zamku Cieszyn. Na miejscu natychmiast podjęto działania ratunkowe z udziałem służb medycznych, straży pożarnej i jednostek OSP

W komunikacie podkreślono, że wszyscy poszkodowani otrzymali niezbędną pomoc, a przyczyny zdarzenia będą szczegółowo badane przez inspektora nadzoru budowlanego. Schody pozostają wyłączone z użytkowania, a mieszkańcom zalecono korzystanie z windy i wejścia głównego.

