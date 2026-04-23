Brutalny atak nożem w "kwadracie". To pan Dariusz ruszył na pomoc Agnieszce! Cała Polska powinna go poznać

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Marta Łazarska
Marta Łazarska
Mariusz Korzus
2026-04-23 12:36

Raz jeszcze wracamy do sprawy szokującego ataku na panią Agnieszkę. Dramat rozegrał się 15 kwietnia w "kwadracie" usługowym przy ul. Łyskowskiego. Mąż kobiety zadał jej trzy ciosy nożem, po czym dokonał zamachu na własne życie. Poszkodowanej natychmiast pomógł pan Dariusz, który został uhonorowany przez Komendanta Miejskiego Policji.

Atak nożem po kłótni małżeńskiej. Dramatyczne sceny na Rubinkowie
Galeria zdjęć 16

Atak nożem w "kwadracie" przy ul. Łyskowskiego. O dramacie w Toruniu mówi cała Polska

To nie był spokojny poranek. Mowa o środzie, 15 kwietnia 2026 roku. Oszalały mąż rzucił się z nożem na panią Agnieszkę, pracownicę zakładu krawieckiego. Po ataku sprawca próbował odebrać sobie życie. Mężczyznę obezwładniła dopiero Grupa Szybkiego Reagowania. Zapalony wędkarz Sławomir P. (54 l.) przyznał się do usiłowania zabójstwa żony. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że krótko przed koszmarem miał na własną prośbę opuścić oddział psychiatryczny toruńskiej lecznicy. Bliscy 48-latki ujawnili jej stan.

- Agnieszka walczyła o życie i przetrwała, ale obrażenia, których doznała, są ogromne. Ma 6 głębokich ran kłutych, przecięte ścięgna w lewej ręce, straciła jedną nerkę, cierpi na odmę płucną po obu stronach, a jej śledziona i jelita zostały poważnie uszkodzone. To walka o każdy dzień i każdy oddech - taki wpis, pod którym podpisał się Jakub Prusinowski został opublikowany w serwisie zrzutka.pl. Mężczyzna apeluje o wsparcie!

Czytaj tutaj i dowiedz się, jak wesprzeć kobietę i jej rodzinę: Oszalały mąż zaatakował Agnieszkę nożem. Bliscy przerywają milczenie. Ujawnili stan kobiety

Polecany artykuł:

Zaatakował żonę nożem. Wiemy, co Sławomir powiedział na przesłuchaniu

Pan Dariusz rzucił się na pomoc Agnieszce! Policja ujawnia i pokazuje bohatera

W tym materiale prezentujemy też film, na którym widać, jak służby wynoszą Sławomira P. Świadkiem zdarzenia, które opisujemy w "Super Expressie" od 15 kwietnia był Pan Dariusz, który bez wahania ruszył z pomocą pokrzywdzonej. Jego wspaniała postawa wzbudza podziw i daje do myślenia!

- Narażając własne życie i zdrowie, jeszcze przed przyjazdem służb skutecznie wsparł zagrożoną kobietę, przyczyniając się do ograniczenia skutków zdarzenia. W uznaniu za jego postawę, dziś w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu odbyło się spotkanie, na które mieszkaniec Torunia został zaproszony przez Komendanta Miejskiego Policji. Podczas uroczystości insp. Witold Markiewicz, w obecności swojego zastępcy kom. Bartosza Kryszaka, osobiście podziękował świadkowi za jego odwagę, zdecydowanie oraz wzorową postawę obywatelską - poinformowała "SE" podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

- W trakcie spotkania komendant wręczył Panu Dariuszowi list gratulacyjny, podkreślając, że jego zachowanie jest przykładem odpowiedzialności społecznej i gotowości do niesienia pomocy innym w sytuacjach zagrożenia. Policjanci apelują, by w obliczu niebezpieczeństwa zawsze kierować się rozwagą. Nie zmienia to jednak faktu, takie postawy, jak zaprezentowana przez Pana Dariusza, zasługują na szczególne uznanie - podkreśliła policjantka z toruńskiej komendy.

Zobaczcie bohatera, którego powinna poznać cała Polska!

Pan Dariusz nagrodzony za pomoc pani Agnieszce z Torunia

i

Autor: KMP w Toruniu/ Materiały prasowe Pan Dariusz nagrodzony za pomoc pani Agnieszce z Torunia

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie". Pani Agnieszce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a bliskim dużo sił i wytrwałości.

Galeria zdjęć 9
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TORUŃ