Znaleźli płód w zamrażarce w Wąbrzeźnie. Pilna interwencja Rzecznika Praw Dziecka

W zamrażarce mieszkania w Wąbrzeźnie znaleziono płód zawinięty w ręcznik.

Sprawę osobiście nadzoruje Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów.

Rzeczniczka Praw Dziecka reaguje

Informacja o sprawie trafiła do Biura Rzecznika Praw Dziecka 8 czerwca późnym popołudniem. Jeszcze tego samego dnia Monika Horna-Cieślak zdecydowała o objęciu jej osobistym nadzorem.

Rzeczniczka skierowała pytania do prokuratury, sądu rodzinnego, ośrodka pomocy społecznej oraz zakładu karnego. Zgłosiła również udział w postępowaniu rodzinnym. Jak podkreślono w komunikacie, RPD monitoruje także sytuację rodzeństwa dziecka i czuwa nad jego bezpieczeństwem.

Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

Płód został odnaleziony 8 czerwca w jednym z mieszkań na terenie Wąbrzeźna, poinformował reporter Super Expressu Mariusz Korzus. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, był zawinięty w ręcznik i znajdował się w zamrażarce. Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. Policjanci wykonali również czynności z kobietą zastaną w mieszkaniu. Według wcześniejszych ustaleń kobieta miała już dwoje dzieci.

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Śledztwo w toku

Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie prowadzi postępowanie w kierunku udzielenia pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem obowiązujących przepisów. Na obecnym etapie nikt nie został zatrzymany ani nie usłyszał zarzutów. Zabezpieczony płód zostanie poddany sekcji zwłok. Badanie ma pomóc śledczym ustalić wiek płodu oraz okoliczności jego śmierci. Sekcja została zaplanowana w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy.

Kluczowe będą wyniki badań

Śledczy czekają obecnie na wyniki sekcji oraz dalsze ekspertyzy. To one mają odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące przebiegu zdarzeń i ewentualnej odpowiedzialności osób związanych ze sprawą. Równolegle prowadzone są czynności mające wyjaśnić sytuację rodzinną oraz zapewnić bezpieczeństwo pozostałym dzieciom objętym zainteresowaniem służb.

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