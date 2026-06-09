Płód dziecka zawinięty w ręcznik i schowany w zamrażarce! Przerażające ustalenia "Super Expressu" [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja 11:30

Podkomisarz Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy KPP w Wąbrzeźnie potwierdził w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń, że odkrycia dokonano w poniedziałek po południu.

- W zamrażarce znaleziono około pięciomiesięczny płód dziecka, zawinięty w ręcznik. Na miejscu, z polecenia prokuratura wykonano wszelkie czynności z kobietą, którą policjanci zastali w mieszkaniu - powiedział Świerczyński. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie.

Kujawsko-pomorskie: Płód dziecka w zamrażarce! Prokuratura potwierdza ustalenia "Super Expressu"

- Jesteśmy w szoku. Nie możemy w to uwierzyć - mówi poruszony informator "SE". O komentarz poprosiliśmy rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Toruniu, prokurator Izabelę Oliver. - Potwierdzam te informacje. Zostało wszczęte śledztwo pod kątem Art. 152. Kk, § 2 - powiedziała nam rzeczniczka.

Makabrycznego odkrycia dokonano 8 czerwca. Tego samego dnia, policjanci wykonali czynności z 33-latką, która miała wziąć tabletki okołoporodowe. Kobieta nie została zatrzymana. Śledczy nie wykluczają, że ktoś ją namawiał do popełnienia tego czynu. Płód dziecka został znaleziony, zawinięty w ręcznik. Leżał w zamrażarce. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie! Materiał będzie aktualizowany!

O czym mówi Art. 152 Kk?

Przerwanie ciąży za zgodą kobiety

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

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