Pogoda w Toruniu: 24-26 lipca

Nadchodzące dni w Toruniu przyniosą pogodową huśtawkę, choć bez gwałtownych skoków. Mieszkańców czeka weekend z wyraźnym trendem rosnącym, jeśli chodzi o temperaturę. Każdy kolejny dzień będzie cieplejszy od poprzedniego, jednak finał tego ocieplenia będzie miał swoją cenę w postaci deszczu. Aura w piątek i sobotę będzie stabilna, ale niedziela przyniesie istotną zmianę.

Piątek z chmurami, ale bez deszczu

Początek weekendu, 24 lipca, upłynie pod znakiem sporego zachmurzenia, które zdominuje niebo nad Toruniem. Mimo to, prognozy nie przewidują opadów, więc parasole nie będą potrzebne. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 24 stopni Celsjusza, co zapewni przyjemne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do blisko 13 stopni. Wiatr będzie odczuwalny, wiejąc ze średnią prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie więcej słońca i spokoju

W sobotę, 25 lipca, pogoda w Toruniu wyraźnie się poprawi. Chociaż niebo nie będzie całkowicie bezchmurne, to umiarkowane zachmurzenie pozwoli na więcej chwil ze słońcem. Będzie to również dzień cieplejszy od piątku – temperatura maksymalna wzrośnie do 26 stopni. Jednocześnie osłabnie wiatr, którego prędkość spadnie do około 3 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze większe. Noc z soboty na niedzielę przyniesie podobne temperatury co poprzednia, z wartościami w okolicach 13 stopni.

Ciepła, ale deszczowa niedziela w Toruniu

Niestety, finał weekendu, 26 lipca, przyniesie pogodowy zwrot. Niedziela okaże się najcieplejszym dniem, z temperaturą sięgającą nawet 28 stopni. Znacznie cieplejsza będzie również noc, podczas której słupki rtęci nie spadną poniżej 16 stopni. To wyraźne ocieplenie będzie jednak powiązane z pogorszeniem aury. Nad miasto nadciągną deszczowe chmury, które przyniosą opady. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s, podobnie jak w piątek.

Jak zaplanować weekend w Toruniu?

Biorąc pod uwagę prognozy, sobota wydaje się idealnym dniem na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Połączenie wyższej temperatury, większej ilości słońca i słabszego wiatru stworzy komfortowe warunki do spacerów czy wypoczynku w plenerze. Piątek, choć pochmurny, również będzie suchy. Plany na niedzielę warto jednak przygotować z myślą o możliwym deszczu. Mimo wysokiej temperatury, opady mogą skłonić do wyboru zajęć pod dachem lub spakowania parasola na wszelki wypadek.

Dane pogodowe: OpenWeather