Tragiczny finał użądlenia przez szerszenia. Nie żyje strażak OSP spod Włocławka

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-22 18:20

Ogromna tragedia w gminie Baruchowo pod Włocławkiem. Po użądleniu przez szerszenia zmarł druh Mariusz, wieloletni strażak OSP. Koledzy po fachu i mieszkańcy są wstrząśnięci. Na jego cześć we wszystkich jednostkach zawyją syreny.

Zolto-czerwony smiglowiec LPR w locie na tle blekitnego nieba. O akcji ratunkowej pod Wloclawkiem przeczytasz na SE.
Autor: Michal Jarmoluk/ Pixabay.com

OSP żegna druha Mariusza. "Niepowetowana strata"

Informacja o śmierci strażaka wstrząsnęła lokalną społecznością i całym środowiskiem strażackim. Druh Mariusz był wieloletnim członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie-Kolonii. To właśnie jego macierzysta jednostka przekazała tragiczną wiadomość, publikując w mediach społecznościowych poruszające pożegnanie.

- Z głębokim żalem i niewyobrażalnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas na wieczną służbę nasz wieloletni członek zarządu, druh Mariusz P. Dla naszej jednostki OSP to niepowetowana strata. Jego mądrość, życzliwość i wieczna gotowość do pomocy pozostaną w naszych sercach na zawsze. W imieniu druhny i wszystkich druhów OSP Kurowo-Kolonia składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz kondolencje Najbliższej Rodzinie i Przyjaciołom zmarłego

- przekazali strażacy z OSP w Kurowie - Kolonii. 

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Dramatyczna akcja ratunkowa. Walczyli o jego życie

Jak informuje portal nwloclawek.pl, do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 lipca, po godzinie 17:00 w Kurowie-Kolonii. Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego. W akcji brali udział również strażacy z OSP KSRG Kłotno i OSP Kurowo-Kolonia, którzy zabezpieczali lądowisko dla wezwanego na pomoc śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Cały region w żałobie. "Łączymy się w bólu"

Z rodziną i bliskimi zmarłego druha solidaryzują się strażacy z całego regionu. Kondolencje płyną z sąsiednich jednostek, które również wyraziły swój ból po stracie kolegi.

- Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Druha Strażaka z OSP Kurowo Kolonia, który zmarł wskutek użądlenia przez szerszenia. Łączymy się w bólu z Rodziną, Bliskimi oraz wszystkimi Druhnami i Druhami z OSP Kurowo Kolonia. Składamy najszczersze wyrazy współczucia w tych niezwykle trudnych chwilach

- napisała jednostka OSP KSRG Kłotno.

Na znak żałoby i w hołdzie zmarłemu, w środę o godzinie 19:00 we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Baruchowo zostaną włączone syreny alarmowe. "Cześć Jego Pamięci" - kończą swoje wpisy pogrążeni w smutku strażacy.

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