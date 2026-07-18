Tragedia na DK91 pod Toruniem. Samochód uderzył w konar drzewa, nie żyje kobieta!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-18 7:21

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej nr 91 w okolicach Torunia. W miejscowości Brzoza samochód osobowy uderzył w leżący na jezdni konar drzewa. Niestety, życia jednej z pasażerek nie udało się uratować.

Tył ambulansu z włączonymi sygnałami. O tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 91 przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com zdj. ilustracyjne

Do zdarzenia doszło na 200. kilometrze popularnej "krajówki", na odcinku łączącym Toruń z Ciechocinkiem. Pojazdem podróżowały łącznie trzy osoby. Na jezdni znalazł się konar drzewa, w który uderzył nadjeżdżający samochód osobowy, a następnie wypadł z drogi. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń, podróżująca w aucie kobieta zginęła na miejscu. Dwaj mężczyźni, którzy również znajdowali się w samochodzie, zostali ranni i przetransportowani do szpitala.

Informacje te potwierdza dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.

- Zablokowana jest droga krajowa nr 91 w Brzozie koło Torunia, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi po uderzeniu w leżący na jezdni konar drzewa. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne

-potwierdza informacje dyżurny oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. 

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DK91 zablokowana. Jak ominąć utrudnienia?

W miejscu wypadku droga krajowa nr 91 jest całkowicie nieprzejezdna. Służby pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia i usunięciem jego skutków. Kierowcy podróżujący tą trasą muszą przygotować się na spore problemy.

Służby wyznaczyły objazd. Kierowcy mogą skorzystać z autostrady A1, jadąc od węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe. Według wstępnych szacunków, utrudnienia mogą potrwać do około godz. 8:00.

Źródło: PAP

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