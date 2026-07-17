Tak wygląda gigantyczny pomnik Matki Boskiej z drona! Niesamowite ujęcia. To jeszcze nie koniec

Gigantyczny pomnik Matki Boskiej w Konotopiu. Efektowne zdjęcia z drona

Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu (województwo kujawsko-pomorskie) będzie największym tego typu obiektem w Europie. Już teraz przyjeżdżają tam turyści z całej Polski. Chcą zobaczyć pomnik jeszcze przed otwarciem, które ma nastąpić 15 sierpnia. - Wracamy z Nidzicy do Warszawy. Specjalnie nadłożyliśmy 150 kilometrów, aby zobaczyć ten pomnik. Bardzo mi się podoba - powiedziała reporterowi "Super Expressu" Barbara Krzywdzińska.

Dlaczego Roman Karkosik i jego żona Grazyna budują pomnik Matki Boskiej? O tym przeczytacie w tym miejscu. Polecamy też film reportera "Super Expressu" i efektowne zdjęcia z drona, które prezentujemy dzięki uprzejmości serwisu architektura.muratorplus.pl.

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Największy pomnik Matki Boskiej na świecie, powstający w m. Konotopie

Z czego budują pomnik? Szczegóły projektu, o którym mówi cała Polska

Figurę Matki Boskiej zaprojektował na zlecenie państwa Karkosik artysta rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski z Płowęża. Sam pomnik wykonano z 57 tysięcy ton betonu w ciągu 13 miesięcy.

Polecamy szczegółową analizę: 57 tys. ton betonu, 13 miesięcy. Efekt: pomnik jak wieżowiec wysoki na 55 m. Ach, ile o nim jest dyskusji. A sponsor to znany milioner

Budowa pomnika kosztuje ok. 100 milionów złotych. Te pieniądze pochodzą z ich własnego majątku, a nie majątku firm, w których mają udziały. Ma stać co najmniej 300 lat i w tym czasie - zgodnie z założeniem - nie będzie wymagał żadnego remontu. Pomnik ma zostać oddany do użytku 15 sierpnia, czyli w Święto Wniebowzięcia Matki Boskiej. Jedno jest pewne - w najbliższych miesiącach do województwa kujawsko-pomorskiego zjedzie wielu turystów. Każdy będzie chciał na własne oczy zobaczyć obiekt, który wywołuje ogromne emocje. Uroczyste otwarcie będziemy śledzić w "Super Expressie".