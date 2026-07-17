Ponad 100 uczestników i wyjątkowa atmosfera. Królewska gra w środku lata

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-17 12:21

W Toruniu odbył się V Jagielloński Festiwal Szachowy. Organizatorzy są bardzo zadowoleni z frekwencji. W grodzie Kopernika rywalizowało ponad 100 zawodników. Sędzia Marek Kubicki już teraz zaprasza na kolejne spotkania, związane z "królewską grą". Zobaczcie zdjęcia z imprezy i krótkie podsumowanie na se.pl.

Szachy w samym sercu Torunia

- Bardzo się cieszymy, że już po raz piąty mogliśmy gościć szachistów na Jagiellońskim Festiwalu Szachowym. Po raz kolejny spotkaliśmy się w samym centrum Torunia - miejscu, które uczestnicy bardzo lubią i które doskonale sprawdza się jako przestrzeń do wspólnego grania w szachy - powiedział "Super Expressowi" Marek Kubicki, główny sędzia V Jagiellońskiego Festiwalu Szachowego.

Turniej A (tempo 60+30) wygrał Mistrz FIDE Adam Kujawski z UKS MDK nr 1 - Hetman Bydgoszcz, który w pięciu partiach nie zgubił nawet punktu. Drugi był Piotr Zarecki z Hetmana Płock, a podium uzupełnił Torunianin, Oskar Górniewicz (AZS UMK). Grupę B wziął we władanie Andrzej Lewek, drugi był Maciej Kluczek z AZS UMK Toruń, a podium uzupełnił Paweł Makałowski z klubu Smocza Wieża Żmigród.

Grupę C1 wygrała Hanna Blażejów z MTS Kwidzyn, a C2 Szymon Orłowski z UKS Gambit Toruń.

- Ogromnie cieszy nas frekwencja – ponad 100 zawodników, zdobyte kategorie szachowe oraz wysoki poziom sportowej rywalizacji. Najważniejsze jednak, że cały turniej przebiegł w miłej, sympatycznej i rodzinnej atmosferze, która od początku była znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu - dodał Marek Kubicki.

- Mamy nadzieję, że kolejna, szósta edycja będzie równie udana, a może jeszcze lepsza. Już teraz zapraszamy wszystkich miłośników królewskiej gry do ponownego spotkania przy szachownicach w Toruniu. Chcielibyśmy serdecznie podziękować władzom Akademii Jagiellońskiej za kolejny rok wsparcia toruńskich szachów oraz za pomoc w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy rozwijać tę piękną dyscyplinę i tworzyć miejsce, w którym szachiści w każdym wieku mogą spotkać się, rywalizować i wspólnie cieszyć się grą - podsumował sędzia zawodów.

Galeria ze zdjęciami: V Jagielloński Festiwal Szachowy w Toruniu. Fotorelacja z imprezy

V Jagielloński Festiwal Szachowy w Toruniu. Fotorelacja z imprezy
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