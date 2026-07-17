Tragedia w górach! Bus nagle runął w 500-metrową przepaść. 14 osób nie żyje

Dramatyczny wypadek w Peru: minibus z pasażerami runął w 500-metrową przepaść w regionie Cajamarca.

Co najmniej 14 osób straciło życie, a pięć, w tym dwoje dzieci, odniosło poważne obrażenia w tej tragicznej katastrofie drogowej.

Służby ratunkowe oraz mieszkańcy heroicznie walczą o życie poszkodowanych, jednak władze obawiają się, że bilans ofiar śmiertelnych może niestety wzrosnąć.

Poznaj szczegóły tej tragedii i dowiedz się, co doprowadziło do kolejnego śmiertelnego wypadku na niebezpiecznych górskich drogach Peru.

Minibus runął pół kilometra w przepaść!

Co najmniej 14 osób zginęło, a pięć zostało ciężko rannych po dramatycznym wypadku, do jakiego doszło w czwartek, 16 lipca w Peru. Minibus, jadący w okolicach Cajamarca, runął nagle w około 500-metrową przepaść - podaje stacja TV Peru. Wśród rannych jest dwoje dzieci. Telewizja doprecyzowuje, że tragedia miała miejsce między stolicą departamentu, miastem Cajamarca, a Ciudad de Dios.

Ratować ludzi pomagali nawet mieszkańcy

W szeroko zakrojonej akcji ratunkowej w trudnym terenie brali udział policjanci, ratownicy medyczni, strażacy, ale także mieszkańcy okolic. Peruwiańskie media, powołując się na informacje od służb, przekazują, że liczba ofiar śmiertelnych niestety może wzrosnąć. Władze nie wykluczają, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Rozpoczęło się śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku.

PAP przypomina, że na górskich obszarach Peru stosunkowo często dochodzi do tragicznych wypadków drogowych. Nie dalej, jak w listopadzie 2025 roku 37 osób zginęło, kiedy autokar międzymiastowy zderzył się z ciężarówką, a następnie stoczył w przepaść. To tej tragedii doszło na południu kraju.

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