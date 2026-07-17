10 milionów za głowę Trumpa?! Jest nagroda za zabicie prezydenta USA

Szyickie ugrupowania ogłosiły nagrodę za Donalda Trumpa, uznając to za odwet za atak dronowy z 2020 roku, w którym zginęli irańscy dowódcy.

Za głowę prezydenta USA oferowane jest 10 milionów dolarów, zebrane z darowizn.

Sam Donald Trump od dawna publicznie wyraża obawy, że Iran usiłuje dokonać na niego zamachu.

Dowiedz się, dlaczego uważają go za "zabójcę dzieci" i czy realnie grozi mu niebezpieczeństwo.

Wyznaczyli nagrodę za głowę Trumpa

Zgodnie z tym, co mówi grupa wzywająca do zamachu na Donalda Trumpa, ma on być odwetem za śmierć szefa operacji zagranicznych irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), generała Kasema Sulejmaniego, a także Abu Mahdiego al-Muhandisa, zastępcy dowódcy paramilitarnych Oddziałów Mobilizacji Ludowej (PMU), którzy zginęli w amerykańskim ataku dronowym w 2020 roku. "O przeprowadzeniu tej operacji zdecydował bezpośrednio Trump" - przypomina PAP.

10 milionów dolarów za zabicie prezydenta

Szyickie policje uważają, że "przestępcze chełpienie się Trumpa zabójstwem Sulejmaniego i Muhandisa było najbardziej oczywistą oznaką moralnego upadku rządu USA, a zuchwałość Trumpa tylko dodatkowo udowodniła nieśmiertelność czystej krwi zabitych i przyniosła wieczną hańbę ich zabójcy". "Wolni ludzie świata będą nadal ścigać zabójcę dzieci i naukowców, a ciemiężcy nigdy nie zaznają pokoju" - ogłosiły ugrupowania wspierane przez Iran, które wyznaczyły nagrodę za głowę Trumpa. Ta wynosi 10 milionów dolarów, a pieniądze na nią pochodzą z darowizn przekazanych przez członków i zwolenników szyickich ugrupowań w Iraku.

Sam Trump wydaje zdawać sobie sprawę, że jego życie może być w niebezpieczeństwie. Jak przypomina PAP, od dłuższego czasu przekonuje, że Iran usiłuje dokonać na niego zamachu. Podczas ostatniego szczytu NATO w Ankarze powiedział, że od dawna jest na liście Irańczyków.

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