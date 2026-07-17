Autobus szkolny się roztrzaskał! 20 uczniów nie żyje, 60 jest rannych!

Wstrząsająca tragedia w Ugandzie: szkolny autobus z uczniami rozbił się, co doprowadziło do katastrofalnych skutków.

20 dzieci i dyrektor szkoły zginęli, a dziesiątki są rannych, z czego dziewięcioro walczy o życie w stanie krytycznym.

Wstępne dochodzenie wskazuje na poważną awarię techniczną pojazdu jako przyczynę wypadku.

Sprawdź, co ujawniają makabryczne zdjęcia z miejsca zdarzenia i jakie apele kieruje policja do kierowców.

Dramat w Ugandzie. Wypadek autobusu szkolnego

Co najmniej 20 uczniów nie żyje, a ponad 60 zostało rannych w piątek w wypadku autobusu szkolnego w dystrykcie Kapchorwa we wschodniej części Ugandy. Lokalne władze podały także, że 21. ofiarą śmiertelną tego szokującego wypadku jest dyrektor szkoły. Możliwe niestety, że bilans ofiar się zwiększy, ponieważ - jak na platformie X powiadomił minister ds. samorządu lokalnego Barugahara Balaam - dziewięcioro z 60 rannych uczniów jest w stanie krytycznym. Po mediach społecznościowych krążą makabryczne nagrania i zdjęcia z miejsca wypadku. Widać na nich fragmenty ciał, dziecięce ubrania i buciki.

Straszne zdjęcia z miejsca wypadku

Co tam się stało? Rzecznik regionalnej policji Fredmark Chesang, cytowany przez portal The Independent Uganda, mówi, że wstępne wnioski ze śledztwa wskazują, że przyczyną tragedii mogła być awaria techniczna autobusu. "Na podstawie zeznań świadków ustaliliśmy, że pojazd zatrzymywał się kilkakrotnie przed wypadkiem. Trwa dochodzenie w celu wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia".

Lokalna policja zaapelowała do kierowców, a szczególnie tych, którzy przewożą pasażerów, aby przed wyruszeniem w dłuższą drogę upewnili się, że ich pojazdy są sprawne technicznie. "Wzniesienie Chekwatit, na którym doszło do wypadku, pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg w tej części kraju" - zaznaczają funkcjonariusze.

Wypadek autobusu w Krakowie. Wiele osób rannych

At least 20 pupils and one adult have been killed after a bus they were travelling in on a study trip crashed in eastern Uganda.Dozens of others, including school staff, were injured in the crash in the Kapchorwa area on Thursday evening. pic.twitter.com/7OPyUubvhW— KENYA GOSSIP CLUB (@kenyagossips) July 17, 2026