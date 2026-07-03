Autokar nagle runął do wąwozu. Co najmniej 40 osób zabitych!

Wstrząsająca katastrofa w Pakistanie: ponad 40 osób zginęło, gdy przepełniony autokar runął w skalisty wąwóz.

Utrata kontroli przy nadmiernej prędkości i przeciążenie pojazdu - to przyczyny tragedii.

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Wstrząsająca katastrofa w Pakistanie. Jak poinformowały w piątek (3 lipca) rano miejscowe media, powołując się na komunikaty władz, co najmniej 40 osób zginęło w katastrofie autokaru, który spadł do skalistego wąwozu w górzystych terenach północno-zachodniego Pakistanu. "Ponadto 11 osób jest rannych, a trudny teren utrudnia akcję ratunkową".

Przepełniony autokar spadł w przepaść!

Agencja Associated Press podaje, że do wypadku doszło, gdy kierowca przepełnionego autobusu, w dodatku jadący z nadmierną prędkością, nagle stracił kontrolę nad kierownicą. Autokar spadł z wysokości około 20 metrów, wprost w skalistą przepaść. Sanaullah Sherani ze służb ratunkowych w mieście Zhob, położonym w pobliżu miejsca katastrofy, powiedział dla AP, że akcja ratunkowa trwa, ale jest bardzo trudna ze względu na górzysty teren.

"Był przepełniony, bo ludzie się dosiadali"

Z kolei Shahid Rind, rzecznik władz Beludżystanu poinformował media, że autobus jechał z Kwety do Peszawaru, a do katastrofy doszło przy granicy prowincji Beludżystan i Chajber Pasztunchwa. "Pojazd był przepełniony, ponieważ po drodze wsiedli do niego pasażerowi innego autokaru, który się zepsuł" - powiedział.

Nie tak dawno, bo w połowie czerwca pisaliśmy o innej katastrofie autokaru. W Etiopii w rejonie Amhara przepełniony autobus na jednej z krętych dróg wypadł z trasy i stoczył się w stumetrową przepaść. Zginęło ponad 30 osób, a drugie tyle zostało rannych.

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