Wetrzyj w ramy okienne i patrz, jak się wybielają bez ryzyka uszkodzeń PCV. Po 30 minutach żółte plamy zostaną wspomnieniem. Sposób na czyszczenie ram okiennych

Pożółkłe ramy okienne PCV to powszechny problem, który wymaga skutecznego, ale bezpiecznego rozwiązania, by nie uszkodzić ich powierzchni.

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Poznaj przepis na bezpieczną miksturę z octu i cytryny, która skutecznie rozpuści brud i wybieli ramy bez szorowania – Twoje okna będą lśnić!

Jak wybielić ramy okienne domowymi sposobami?

Dokładne mycie ram okiennych to czynność, którą należy wykonywać za każdym razem, gdy myjemy okna. Obecnie na rynku najczęściej montuje się ramy okienne wykonane z PCV. Jest to syntetyczne tworzywo, które charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Ramy PCV zapewniają także dobrą izolację cieplną oraz akustykę. Niestety, tworzywo PCV ma to do siebie, że wiele zabrudzeń wżera się w jego powierzchnię tworząc trudne do usunięcia plamy. W takim przypadku najlepszym sposobem jest sięganie po delikatnie wybielające pasty, które rozpuszczają brud, ale są bezpiecznie dla tworzywa.

Do mycia ram okiennym najlepiej sięgnąć po sprawdzone, naturalne metody. Jednym z najczęściej polecanych sposobów jest domowa mieszanka wybielająca. Wystarczy, że w misce wymieszasz 2 szklanki przegotowanej wody, 1 szklankę octu, 4 łyżki soku z cytryny oraz niewielką ilość płynu do naczyń. W pierwszej kolejności umyj ramy okienne samą wodą, aby pozbyć się kurzu i innych nieprzywierających zabrudzeń. Następnie zamocz ściereczkę w przygotowanej mieszance i wetrzyj w pożółknięte ramy okienne. Pozostaw to na kilka minut, a następnie ponownie przemyj wszystko wodą. Ocet i kwasek cytrynowy świetnie rozpuszczają trudne zabrudzenia i delikatnie wybielają. Nie jet to jednak bardzo inwazyjny proces i nie zniszczy powłoki tworzywa. Dzięki temu ramy PCV będzie bielsze o kilka tonów i nie trzeba będzie szorować. Pamiętaj, by do mycia ram okiennych nie stosować chemicznych, żrących środków. Klasyczne wybielacza czy mleczka wybielające mogą uszkodzić powierzchnię i sprawić, że pozostaną na niej zauważalne ślady.

Jak wyczyścić klamki okienne?

Regularne mycie jest proste i nie zajmuje wiele czasu. Zacznij od przetarcia powierzchni klamki miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu, na przykład płynu do naczyń. Pamiętaj, aby nie używać zbyt dużo wody, aby nie dopuścić do jej przedostania się do mechanizmu klamki, co mogłoby spowodować korozję.

W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń, takich jak tłuste plamy czy osad, możesz użyć roztworu wody z octem (w proporcji 1:1) lub specjalistycznego środka do czyszczenia powierzchni, odpowiedniego do materiału, z którego wykonana jest klamka (metal, plastik). Do trudno dostępnych zakamarków i rowków przyda się stara szczoteczka do zębów. Po umyciu zawsze dokładnie osusz klamki suchą, miękką ściereczką, aby zapobiec powstawaniu zacieków i nadać im blask.

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