W czwartek wieczorem (2 lipca) w zbiorniku Kruki w powiecie oświęcimskim wędkarz odnalazł ciało mężczyzny.

Według wstępnych ustaleń, ciało należy do 46-letniego mieszkańca Oświęcimia, poszukiwanego od 26 czerwca po tym, jak zniknął pod wodą podczas pływania.

Czynności wyjaśniające okoliczności śmierci prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora.

Ciało mężczyzny wyłowione ze zbiornika Kruki. Dostrzegł je wędkarz

W czwartek, 2 lipca, w zbiorniku Kruki jeden z wędkarzy zauważył dryfujące w wodzie ciało mężczyzny. Natychmiast zaalarmował służby. Na miejsce zdarzenia skierowano liczne jednostki straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę wodno-nurkową, a także patrole policji i prokuratora. Już pierwsze oględziny wskazały, że odnalezione zwłoki mogą należeć do 46-letniego mężczyzny, mieszkańca Oświęcimia, którego bliscy zgłosili zaginięcie 26 czerwca.

Poszukiwania 46-letniego mężczyzny z Oświęcimia trwały od ubiegłego piątku. Na brzegu zbiornika Kruki odnaleziono osobiste przedmioty należące do zaginionego: plecak oraz męskie buty. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazywały, że te przedmioty należą do 46-latka z Oświęcimia.

Śledztwo prokuratury w sprawie tragicznej śmierci w zbiorniku Kruki

Czynności związane z odnalezieniem ciała mężczyzny w zbiorniku Kruki są prowadzone przez funkcjonariuszy policji pod ścisłym nadzorem prokuratora. Ich zadaniem jest dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności, które doprowadziły do śmierci mężczyzny. Śledczy będą badać, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy też w zdarzenie zaangażowane były osoby trzecie. Konieczne będzie przeprowadzenie sekcji zwłok, która pozwoli ustalić przyczynę śmierci oraz potwierdzić tożsamość ofiary.

Służby apelują o zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą oraz rezygnację z wchodzenia do zbiorników, które nie są kąpieliskami.

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