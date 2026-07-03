Potężny pożar statku w porcie w Gdańsku! Ogień zajął ładownię, na miejscu około 100 strażaków

Pożar statku w porcie w Gdańsku! Z ogniem walczy około 100 strażaków. Akcja trwa od wielu godzin

W gdańskim porcie trwa ogromna akcja gaśnicza. W czwartek późnym wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku zacumowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim. Z żywiołem walczy około 100 strażaków wspieranych przez dwa statki gaśnicze. Ogień wciąż nie został opanowany, a akcja może potrwać jeszcze wiele godzin.

Do pożaru doszło w czwartek, 2 lipca, około godz. 22.30. Ogień wybuchł w ładowni jednostki zacumowanej przy Nabrzeżu Szczecińskim na terenie portu w Gdańsku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pali się znajdujący się w ładowni złom. Nad portem od godzin unosi się gęsty dym, który jest widoczny nawet z kilku kilometrów.

Ogień pojawił się w ładowni statku. Około 100 strażaków walczy z żywiołem

Na miejsce skierowano 18 zastępów straży pożarnej, w tym dwa statki gaśnicze. Łącznie w działania zaangażowanych jest około stu strażaków. Akcję wspiera również zakładowa straż pożarna ORLENU.

- Podawane są prądy wody z pokładu ze statków gaśniczych. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz. Podawane są też środki gaśnicze w obronie na zbiorniki z paliwem statku – mówi Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar nadal nie jest opanowany

W piątek, 3 lipca rano strażacy nadal prowadzili intensywne działania, a pożar nie został jeszcze zlokalizowany. Ratownicy koncentrują się nie tylko na gaszeniu ognia, ale również na zabezpieczeniu zbiorników paliwa znajdujących się na jednostce, aby nie dopuścić do jeszcze poważniejszego zagrożenia.

Na szczęście, mimo skali zdarzenia, nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu ognia w ładowni statku.

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