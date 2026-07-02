Fałszywa rezerwacja noclegu nad Bałtykiem. Na te rzeczy zwracaj uwagę szykując wakacyjny urlop

Fałszywa wiadomość o opłacie za nocleg. Wszystko wyglądało wiarygodnie
Policjanci z powiatu puckiego alarmują, że coraz więcej osób korzystających z internetowych serwisów rezerwacyjnych staje się celem cyberprzestępców. Oszuści podszywają się pod popularne platformy rezerwacyjne lub osoby zainteresowane wynajmem noclegów nad morzem.
Jedna z mieszkanek powiatu puckiego otrzymała wiadomość dotyczącą rzekomej opłaty za wynajem pokoju. Dołączony link prowadził jednak nie do serwisu rezerwacyjnego, lecz na fałszywą stronę stworzoną w celu wyłudzenia danych do bankowości elektronicznej. Na szczęście kobieta zachowała czujność, a dodatkowe zabezpieczenia bankowe sprawiły, że nie straciła pieniędzy.
Oszuści wykorzystują sezon wakacyjny
Funkcjonariusze przypominają, że okres wakacyjny to czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Korzystają oni z faktu, że wiele osób rezerwuje noclegi nad polskim morzem i wysyłają wiadomości do złudzenia przypominające korespondencję z popularnych portali rezerwacyjnych. W treści zachęcają do kliknięcia w link i zalogowania się do banku lub potwierdzenia płatności.
Jak nie dać się oszukać?
Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i przypominają o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
- nie klikaj w linki przesłane w e-mailach, SMS-ach czy komunikatorach, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ich autentyczności,
- loguj się do serwisów rezerwacyjnych wyłącznie przez oficjalną stronę internetową lub aplikację,
- nigdy nie podawaj loginu, hasła ani kodów autoryzacyjnych po przejściu z podejrzanego linku,
- zawsze dokładnie sprawdzaj adres strony internetowej – nawet niewielka różnica w nazwie może oznaczać próbę oszustwa,
- jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i zgłoś sprawę na policję.
Funkcjonariusze podkreślają, że chwila nieuwagi podczas rezerwacji wakacyjnego noclegu może kosztować utratę oszczędności. Dlatego przed dokonaniem płatności warto dokładnie sprawdzić każdą wiadomość i nie ufać linkom przesyłanym przez nieznanych nadawców.