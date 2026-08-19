Od czerwca utonęło już 139 osób

Od początku czerwca do 18 sierpnia 2026 roku w Polsce życie w wyniku utonięcia straciło 139 osób. To tragiczny bilans obejmujący okres, w którym wiele osób korzysta z urlopów i spędza czas nad wodą.

Szczególnie dramatycznie wyglądał pod tym względem czerwiec. W pierwszym miesiącu wakacyjnego sezonu życie straciło 70 osób. Oznacza to, że połowa wszystkich odnotowanych od czerwca do 18 sierpnia przypadków przypadła właśnie na ten miesiąc.

Licznik utonięć wciąż rośnie

Z danych obejmujących okres do 18 sierpnia wynika, że liczba ofiar utonięć już teraz jest bardzo wysoka, bowiem wynosi 139 ludzkich tragedii. O ostatniej takiej sytuacji pisaliśmy całkiem niedawno, bo 17 sierpnia doszło do utonięcia księdza w Darłowie - Dramat na plaży w Darłowie. 53-latek zniknął w morzu. Nie udało się go uratować. Do końca wakacji pozostało jeszcze trochę czasu, ale miejmy nadzieję, że licznik utonięć nie powiększy się na przestrzeni tygodni.

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Ceny nad morzem. Gofry po 30 zł

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Wakacje nad wodą mogą skończyć się tragedią

Wysokie temperatury zachęcają do kąpieli i spędzania czasu nad morzem, jeziorami czy rzekami. W takich warunkach łatwo jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Brawura, przecenianie własnych umiejętności pływackich czy wchodzenie do wody po alkoholu mogą mieć tragiczne konsekwencje.

Pamiętajmy, że niebezpieczne może być również korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk. Nawet spokojnie wyglądająca woda może skrywać silny nurt, nagłe uskoki dna czy inne zagrożenia.

Pierwsza pomoc tonącemu

Jeśli zauważymy osobę tonącą, przede wszystkim należy wezwać pomoc i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Dodatkowo:

rzuć tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie, np. gumową piłkę, materac, koło, kij, w ostateczności nawet ubranie

jeśli potrafisz, idź lub płyń tonącemu na ratunek, zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie

podpłyń do tonącego od tyłu, by uniemożliwić mu chwyty, które mogłyby ograniczyć twoje ruchy

na pierwszym miejscu stawiaj zawsze swoje bezpieczeństwo

jeśli nie potrafisz ratować tonącej osoby, zapamiętaj miejsce, w którym zniknęła pod powierzchnią wody, by wskazać je ratownikom.