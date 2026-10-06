Sprawca śmiertelnego wypadku pod Słupskiem w areszcie. 28-latek był pod wpływem narkotyków

Tragiczny wypadek pod Słupskiem: 28-letni kierowca BMW spowodował śmiertelne zderzenie, w którym zginął 31-letni pasażer.

Mężczyzna, podejrzany o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, został tymczasowo aresztowany i usłyszał poważne zarzuty.

O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

28-latek trafił do aresztu. Grozi mu nawet 20 lat więzienia

Sprawca tragicznego wypadku na trasie Siemianice–Jezierzyce w województwie pomorskim został tymczasowo aresztowany. Wszystko wskazuje na to, że 28-latek w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem narkotyków. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a Sąd Rejonowy w Słupsku zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na miesiąc. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem środków odurzających grozi mu od 5 do 20 lat więzienia.

BMW uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach. 31-letni pasażer zginął na miejscu

Do tragicznego wypadku doszło w nocy 3 października na drodze w gminie Redzikowo pod Słupskiem. Około godz. 1 osobowe BMW zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. Po zderzeniu samochód stanął w płomieniach i doszczętnie spłonął. Niestety, w wypadku zginął 31-letni pasażer auta. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

Do przybyłych na miejsce policjantów zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że to on siedział za kierownicą BMW. Funkcjonariusze zatrzymali 28-latka. Wstępne badanie narkotestem wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie. Wiele wskazuje na to, że kierowca znajdował się pod wpływem amfetaminy. Do dalszych, szczegółowych badań pobrano od niego krew.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Prowadzone czynności mają pozwolić na dokładne odtworzenie przebiegu wypadku i ustalenie wszystkich jego okoliczności.

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