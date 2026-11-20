Zagraniczne wakacje w PRL wymagały pokonania wielu trudności

Współcześnie wyjazd na urlop poza granice kraju nie stanowi dla nikogo większego wyzwania. Cała procedura sprowadza się do rezerwacji hotelu, zakupu biletów i spakowania bagażu. W realiach PRL-u taka wyprawa wyglądała jednak zupełnie inaczej. Wyjazd z kraju wymagał załatwienia szeregu uciążliwych formalności, a samo zdobycie paszportu bywało bardzo trudnym zadaniem. Urzędnicy często wydawali ten dokument wyłącznie na ściśle określony czas oraz w konkretnym celu.

Właśnie przez te ograniczenia ówczesne wyjazdy zagraniczne miały zupełnie inną rangę niż dzisiaj. Szczęśliwcy, którym udało się przekroczyć granicę, budzili ogromne zainteresowanie i często stawali się obiektem zazdrości wśród swoich znajomych. Największą popularnością cieszyły się inne kraje bloku wschodniego, ponieważ wyjazd do państw socjalistycznych był znacznie prostszy niż podróż na Zachód. Jednym z najchętniej wybieranych kierunków stały się wówczas Węgry.

Jezioro Balaton na Węgrzech było wielkim marzeniem polskich turystów

Wśród polskich wczasowiczów szybko utarło się przekonanie, że jezioro Balaton to absolutnie wyjątkowe miejsce na spędzenie letniego urlopu. Nie bez przyczyny akwen ten zyskał przydomek „węgierskiego morza”. Jest to bowiem największe jezioro w całej Europie Środkowej, które zachwyca turystów ogromną powierzchnią, dość płytką wodą przy samym brzegu oraz bardzo łagodnym klimatem.

Na przestrzeni lat 60., 70. oraz 80. tereny otaczające Balaton przeszły intensywny rozwój i stały się kluczowym regionem turystycznym. Wokół jeziora masowo budowano nowe ośrodki wczasowe, hotele, kawiarnie, restauracje oraz punkty rozrywkowe. Dla gości przyjeżdżających z Polski tak bogata infrastruktura stanowiła niezwykle dużą atrakcję.

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Tu urlop spędzali bogacze z PRL-u. Elitarny kurort był marzeniem każdego Polaka - Jezioro Balaton

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Nad Balatonem w czasach PRL wypoczywali dygnitarze partyjni i znani artyści

Węgierski kurort nie służył jednak wyłącznie jako cel zwykłych, rodzinnych wycieczek. W okresie PRL-u urlop nad tym jeziorem bardzo chętnie spędzali także przedstawiciele najbardziej uprzywilejowanych grup społecznych. W lokalnych willach i ośrodkach wczasowych regularnie gościli wysoko postawieni działacze partyjni, znani aktorzy, piosenkarze, dziennikarze i sportowcy.

Atrakcje nad Balatonem przyciągały wczasowiczów z Polski

Ogromna popularność węgierskiego kurortu wynikała z przynajmniej kilku powodów. Głównym atutem jeziora były doskonałe warunki do typowo letniej rekreacji. Liczne plaże, ciepła woda oraz mnóstwo miasteczek ulokowanych wzdłuż linii brzegowej pozwalały wczasowiczom zarówno na leniwe opalanie, jak i aktywny wypoczynek.

Nie bez znaczenia pozostawał również unikalny klimat tego miejsca. Po zakończeniu plażowania turyści mogli korzystać z uroków wakacyjnego życia w licznych barach, kawiarniach oraz restauracjach. Przyjezdni z Polski traktowali takie wczasy jako świetną okazję do skosztowania lokalnych potraw, poznania obcej kultury i zobaczenia kurortu, który pod wieloma względami mocno wyprzedzał krajowe miejscowości wypoczynkowe.

Współczesny Balaton nadal przyciąga tłumy turystów na Węgry

Od upadku komunizmu tereny wokół jeziora zmieniły się nie do poznania. Obecnie Balaton utrzymuje status jednego z najważniejszych centrów turystycznych na Węgrzech, przyciągając rzesze lokalnych mieszkańców oraz wczasowiczów z zagranicy. Na brzegach akwenu na gości czeka świetnie rozwinięta baza noclegowa, liczne kąpieliska, lokale gastronomiczne i mnóstwo atrakcji.

Dla starszego pokolenia wczasowiczów ponowna wizyta nad węgierskim jeziorem bywa pełną sentymentu wyprawą do lat młodości. Z kolei młodsi turyści traktują ten węgierski region po prostu jako bardzo interesującą opcję na spędzenie letniego urlopu.