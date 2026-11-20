Rosję skuwa siarczysty mróz do -45 stopni, a ten potężny front zimy zbliża się nieubłaganie w kierunku Europy, zwiastując gwałtowne ochłodzenie.

Polska przygotowuje się na dynamiczne zmiany pogody – najpierw silny wiatr, a następnie znaczący spadek temperatur i opady śniegu.

Sprawdź, kiedy dokładnie spodziewany jest pierwszy poważny atak zimy i jak niskie temperatury mogą zaskoczyć Twój region!

Nawet 45 stopni mrozu. Zima skuje Europę siarczystym mrozem

Obecnie najzimniejszym państwem Europy pozostaje Rosja. W zakątkach wschodniej Syberii odnotowano już gigantyczne mrozy sięgające nawet 45 stopni. Ten potężny front rozszerza się na zachód i powoli dociera nad Ural. Jak podaje serwis twojapogoda.pl już prawie 80 proc. powierzchni Rosji znajduje się pod śniegiem. Za ekstremalne mrozy na Syberii i ich rozprzestrzenianie się często odpowiada tzw. Wyż Syberyjski – rozległy obszar wysokiego ciśnienia, który tworzy się nad azjatycką częścią Rosji. Ten potężny antycyklon blokuje cieplejsze masy powietrza, a jednocześnie generuje bardzo zimne i suche powietrze, które następnie może przemieszczać się na zachód. To właśnie on jest głównym "producentem" siarczystych mrozów, które regularnie nawiedzają tę część świata, a czasami docierają również do Europy, przynosząc ze sobą znaczne ochłodzenie.

Zima powoli zbliża się także do Polski. Synoptycy wskazali, kiedy nastąpi pierwszy w tym roku atak zimy w naszym kraju.

Potężna śnieżyca i ogromna wichura. Wiemy, kiedy zima wkroczy do Polski

Polska wchodzi w okres bardzo zmiennej i dynamicznej pogody. Na początku problemem może okazać się porywisty wiatr. Już od czwartku, 19 listopada będzie wiało coraz mocniej. Wraz z kolejnymi dniami nadciągnie także spore ochłodzenie. IMGW wskazuje, że czeka nas kilka dni wietrznej i mokrej pogody, a po niej spodziewany jest także wyraźny spadek temperatur. W piątek, 20 listopada na północnym wschodzie, a także w Sudetach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Weekend, 21-22 listopada może przywitać nas mroźną aurą. Na wschodzie kraju temperatura nocami spadnie do -2 st. Celsjusza. W dzień będzie nieco cieplej, na południowym wschodzie termometry wskażą około 8 st. Celsjusza, na wschodzie około 1 st. Celsjusza. Jeszcze bardziej zimowo zrobi się w kolejnych dniach. Modele pogodowe zakładają, że w okolicy 24-26 listopada przez Polskę przetoczyć się może pierwszy, poważny atak zimy. Według niektórych prognoz śnieg może spaść w przeważającej części kraju, a jego pokrywa wyniesie nawet kilkanaście centymetrów. Najbardziej zimowe warianty zakładają, że pojawi się nawet mróz sięgający -10 st. Celsjusza. Najnowsze wyliczenia wiodących modeli numerycznych są wyjątkowo zgodne co do faktu, że czeka nas poważne ochłodzenie, choć różnią się w szczegółach:

Amerykański model GFS rysuje najbardziej zimowy scenariusz . Zakłada on przejście dwóch bardzo aktywnych frontów śnieżnych w okolicach 27 i 28 listopada. Pierwsza fala śnieżyc miałaby objąć pas od Dolnego Śląska i Wielkopolski aż po Mazowsze, a kolejna przesunąć się nad Małopolskę i Lubelszczyznę . Według tego modelu lokalne spadki temperatur (szczególnie przy gruncie i w obszarach rozpogodzeń) mogą sięgać lokalnie nawet od -11°C do -15°C , a lokalnie w kotlinach górskich nawet do -18°C .

rysuje najbardziej zimowy scenariusz . Zakłada on przejście dwóch bardzo aktywnych frontów śnieżnych w okolicach 27 i 28 listopada. Pierwsza fala śnieżyc miałaby objąć pas od Dolnego Śląska i Wielkopolski aż po Mazowsze, a kolejna przesunąć się nad Małopolskę i Lubelszczyznę . Według tego modelu lokalne spadki temperatur (szczególnie przy gruncie i w obszarach rozpogodzeń) mogą sięgać lokalnie nawet od -11°C do -15°C , a lokalnie w kotlinach górskich nawet do -18°C . Europejski model ECMWF prezentuje nieco łagodniejszą wersję wydarzeń dla nizin, jednak w prognozach dla rejonów górskich i podgórskich (m.in. Sudetów) wskazuje na potężne opady śniegu, w wyniku których pokrywa śnieżna może tam wzrosnąć o kilkadziesiąt centymetrów.

Wszystko wskazuje na to, że po 22 listopada w Polsce rozpocznie się tzw. zima termiczna, kiedy to w wielu regionach kraju temperatura może nie wzrastać powyżej zera nawet w ciągu dnia . Kierowcy powinni bezwzględnie wykorzystać ostatnie dni przed weekendem na wymianę opon, gdyż nadchodzące załamanie pogody przyniesie ze sobą paraliżujące oblodzenia i trudne warunki drogowe

Mimo, że wciąż są to prognozy długoterminowe to wszystko wskazuje, że pod koniec listopada czeka nas pierwszy, poważny atak zimy w tym roku.

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