Masz dość brzydkich zapachów w toalecie? Stwórz naturalny odświeżacz, który zapewni długotrwałą świeżość bez chemii i odmieni atmosferę w Twojej łazience.

Zaledwie 4 składniki wystarczą, by przygotować skuteczny, żelowy zapach, który utrzyma przyjemną woń nawet przez dwa tygodnie.

Poznaj pełen przepis na ten domowy hit i inne triki, które raz na zawsze wyeliminują niechciane zapachy oraz zapewnią higieniczną czystość w Twojej łazience.

Zapach do toalety z naturalnych składników szybko usunie brzydką woń

Zapach unoszący się w toalecie często pozostawia wiele do życzenia. Oczywiście przyczyn tego stanu może być wiele - od smrodu z kanalizacji, po zbyt rzadkie lub niedokładne czyszczenie muszli klozetowej. Wiele osób chcąc zneutralizować te brzydkie zapachy, stawia w swojej toalecie odświeżacze powietrza, których w sklepach jest na pęczki. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że zamiast kupować gotowy zapach do toalety, można przygotować go samodzielnie. Taki naturalny zapach do toalet ma wiele zalet, a jedną z nich jest to, że możesz sama skomponować swój ulubiony aromat, który szybko rozniesie się po tym małym pomieszczeniu i zneutralizuje niepożądaną woń. Co więcej dzięki naturalnym składnikom będzie utrzymywać się powietrzu nawet przez 2 tygodnie. Świetnym rozwiązaniem jest odświeżacz w formie żelowej.

Zalej wrzątkiem 3 łyżki, a gdy ostygnie postaw w pobliżu toalety. Zadziała jak trwały odświeżacz powietrza

Do przygotowania takiego naturalnego odświeżacza powietrza do toalety potrzebujesz 2 łyżek żelatyny, 1 łyżki soli, 1 szklanki wody i ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj żelatynę z gorącą wodą. Dodaj sól i kilka kropel olejku eterycznego. Przelej płyn ozdobnego słoiczka i zostaw do zastygnięcia. Jeśli chcesz uzyskać ładny wygląd takiego odświeżacza, to wrzuć do niego muszelki lub suszone płatki kwiatów. Na koniec postaw taki zapach w toalecie, a szybko poczujesz piękną woń.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z toalety?

Przyczyn brzydkiego zapachu wydobywającego się z toalety jest wiele. Przede wszystkim są to sprawy związane z czystością. Brzydkie zapachy mogą pojawić się w wyniku nagromadzenia się bakterii oraz drobnoustrojów. Wilgoć w toalecie może również sprzyjać rozwojowi grzybów i pleśni, które także wydzielają brzydkie zapachy. Na koniec warto sprawdzić wentylację oraz, czy powietrze w toalecie na odpowiedni przepływ. Sposobów na pozbycie się brzydkich zapachów z toalety jest kilka. Z pewnością należy tu dbać o higieniczną czystość muszli klozetowej. Warto ją regularnie i starannie czyścić co 3 dni. Na koniec należy wsypać do środka opakowanie sody oczyszczonej, która znakomicie neutralizuje brzydkie zapachy. Jeśli w toalecie jest widoczny kamień, to usuń go octem.

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