Wlałam 500 ml do porośniętej kamieniem toalety. Po nocy osad wyparował, a muszla była jak nowa. Sposób na czyszczenie toalety z kamienia

Uporczywy kamień i żółte osady w toalecie to powszechny problem, który nie tylko psuje estetykę, ale i sprzyja brzydkim zapachom.

Niesamowite, ale zaledwie 500 ml pewnego popularnego napoju wlanego do muszli na noc sprawiło, że kamień wyparował, a toaleta była jak nowa!

Za ten zaskakujący efekt odpowiada specjalny kwas, który skutecznie rozpuszcza nawet najtrudniejsze zacieki wapienne.

Poznaj ten genialny trik oraz inne domowe sposoby, by Twoja toaleta lśniła czystością bez szorowania i drogiej chemii!

Wlałam 500 ml do porośniętej kamieniem toalety. Po nocy osad wyparował, a muszla była jak nowa

Toaleta to jedno z najczęściej używanych miejsc w domu. To w niej załatwiamy na niej swoje potrzeby fizjologiczne i dlatego należy zadbać o utrzymanie jej w higienicznej czystości. Jest to ważne przede wszystkim ze względu na nasze zdrowie, ale też estetykę, gdyż w muszli bardzo szybko pod wpływem twardej wody osadza się kamień i pojawiają się zacieki wapienne, które z czasem się nawarstwiają, zmieniając kolor na żółty i przyczyniają się do brzydkiego zapachu w toalecie. Dlatego trzeba jak najszybciej pozbyć się kamienia z toalety, aby uniknąć takiej sytuacji. Okazuje się, że skutecznym sposobem na usuwanie kamienia z wnętrza muszli jest popularny i lubiany przez wiele osób napój, a mianowicie cola. Kiedy w mojej toalecie pojawił się żółty osad z kamienia, wlałam 500 ml coli do jej wnętrza i zostawiłam na noc. Rano wyszorowałam misę szczotką i spłukałam, a kamień wyparował. Cola to napój, który zawiera kwas fosforowy. To on pomaga rozpuścić osady i kamień widoczny w toalecie.

Domowe sposoby na czyszczenie toalety z kamienia

Poza colą istnieje jeszcze kilka sposobów, które pozwolą utrzymać muszlę klozetową w czystości. Oprócz znanych chyba każdemu silnych środków chemicznych toaletę można wyczyścić też domowymi sposobami. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej i wody, którą nakłada się na osad w muszli klozetowej, a następnie po upływie 30 minut spłukuje ciepłą wodą. Ten trik na wyczyszczenie toalety nie wymaga szorowania, ponieważ soda skutecznie rozpuści kamień i usuną z niej brzydkie zapachy. Drugim polecanym trikiem na czyszczenie toalety jest kapsułka do zmywarki. Wrzuć kapsułkę do muszli i pozostaw na 10 godzin. Po upływie tego czasu delikatnie wyszoruj WC szczotkę i zalej gorącą wodą. W ten sposób usuniesz z niej nie tylko kamień, ale także udrożnisz rury.

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