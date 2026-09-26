Wlałam 500 ml do porośniętej kamieniem toalety. Po nocy osad wyparował, a muszla była jak nowa. Sposób na czyszczenie toalety z kamienia

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-26 5:33

Osad z kamienia w toalecie może narastać w szybkim tempie, tworząc trudną do usunięcia żółtą warstwę. Dlatego warto w porę interweniować, aby zachować higieniczną czystość muszli. Ja w takiej sytuacji wlałam 500 ml do zakamienionej toalety na noc, a rano osad dosłownie wyparował. Ten sposób na czyszczenie toalety to strzał w dziesiątkę, dla tych co cenią sobie domowe metody.

Ręka w żółtej rękawicy czyści muszlę toaletową szczotką. O domowych metodach na kamień w WC przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock Czyszczenie toalety
  • Uporczywy kamień i żółte osady w toalecie to powszechny problem, który nie tylko psuje estetykę, ale i sprzyja brzydkim zapachom.
  • Niesamowite, ale zaledwie 500 ml pewnego popularnego napoju wlanego do muszli na noc sprawiło, że kamień wyparował, a toaleta była jak nowa!
  • Za ten zaskakujący efekt odpowiada specjalny kwas, który skutecznie rozpuszcza nawet najtrudniejsze zacieki wapienne.
  • Poznaj ten genialny trik oraz inne domowe sposoby, by Twoja toaleta lśniła czystością bez szorowania i drogiej chemii!

Wlałam 500 ml do porośniętej kamieniem toalety. Po nocy osad wyparował, a muszla była jak nowa

Toaleta to jedno z najczęściej używanych miejsc w domu. To w niej załatwiamy na niej swoje potrzeby fizjologiczne i dlatego należy zadbać o utrzymanie jej w higienicznej czystości. Jest to ważne przede wszystkim ze względu na nasze zdrowie, ale też estetykę, gdyż w muszli bardzo szybko pod wpływem twardej wody osadza się kamień i pojawiają się zacieki wapienne, które z czasem się nawarstwiają, zmieniając kolor na żółty i przyczyniają się do brzydkiego zapachu w toalecie. Dlatego trzeba jak najszybciej pozbyć się kamienia z toalety, aby uniknąć takiej sytuacji. Okazuje się, że skutecznym sposobem na usuwanie kamienia z wnętrza muszli jest popularny i lubiany przez wiele osób napój, a mianowicie cola. Kiedy w mojej toalecie pojawił się żółty osad z kamienia, wlałam 500 ml coli do jej wnętrza i zostawiłam na noc. Rano wyszorowałam misę szczotką i spłukałam, a kamień wyparował. Cola to napój, który zawiera kwas fosforowy. To on pomaga rozpuścić osady i kamień widoczny w toalecie.

Domowe sposoby na czyszczenie toalety z kamienia

Poza colą istnieje jeszcze kilka sposobów, które pozwolą utrzymać muszlę klozetową w czystości. Oprócz znanych chyba każdemu silnych środków chemicznych toaletę można wyczyścić też domowymi sposobami. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej i wody, którą nakłada się na osad w muszli klozetowej, a następnie po upływie 30 minut spłukuje ciepłą wodą. Ten trik na wyczyszczenie toalety nie wymaga szorowania, ponieważ soda skutecznie rozpuści kamień i usuną z niej brzydkie zapachy. Drugim polecanym trikiem na czyszczenie toalety jest kapsułka do zmywarki. Wrzuć kapsułkę do muszli i pozostaw na 10 godzin. Po upływie tego czasu delikatnie wyszoruj WC szczotkę i zalej gorącą wodą. W ten sposób usuniesz z niej nie tylko kamień, ale także udrożnisz rury.

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