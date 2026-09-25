Przez cały październik rozsypuj to po trawniku, a wiosną 2027 przywita Cię gęsta i zielona trawa. Nawożenie trawnika, po którym lepiej przetrwa zimę

Aby wiosną cieszyć się gęstym i zielonym trawnikiem, jesienna pielęgnacja jest niezbędna – pamiętaj o usuwaniu resztek organicznych i napowietrzaniu gleby.

Zrezygnuj z nawozów azotowych i postaw na mączkę bazaltową, która wzmocni trawę przed zimą, dostarczając cenne minerały i chroniąc przed chorobami.

Odkryj, jak prawidłowo zastosować ten naturalny pył skalny, aby Twój trawnik był gęsty i odporny, minimalizując ryzyko szarej pleśni.

Rozsyp to po trawniku jesienią, a wiosną będzie gęsty i zielony

Piękny i gęsty trawnik wymaga wysiłku. Każdy posiadacz przydomowego ogródka lub działki doskonale wie, że trawa nie rośnie sama z siebie. Trzeba ją regularnie napowietrzać, usuwać mech oraz chwasty, a także kosić, podlewać oraz nawozić. Jesienią trawnik potrzebuje zabiegów pielęgnacyjnych, które wzmocnią źdźbła trawy i przygotują je do nadchodzącej zimy. Przede wszystkim należy usunąć zalegające na nim resztki organiczne takie jak stare liście i gnijące owoce. Mogą w nich rozwijać się grzyby, które odpowiadają za groźne choroby roślin. W przypadku zbitej i twardej ziemi warto rozważyć także aeracje, czyli napowietrzanie trawnika. Zabieg ten wykonuje się specjalnym aeratorem lub widłami i polega ona na delikatnym nakłuwaniu podłoża. Ułatwia to dostęp do wody i powietrza, dzięki czemu trawa dłużej pozostaje gęsta oraz zielona. Ostatnie koszenie wykonaj na wysokość około 4-5 cm. Zbyt krótka trawa będzie bardziej podatna na przemarzanie i uszkodzenia, a zbyt długa może pleśnieć pod warstwą śniegu, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Jeśli jesień jest sucha, nie zapominaj o umiarkowanym podlewaniu, zwłaszcza przed nadejściem pierwszych przymrozków, gdyż dobrze nawodniona gleba lepiej znosi niskie temperatury.

Październik to również czas ostatniego w sezonie nawożenia trawnika. Podobnie, jak w przypadku krzewów i innych roślin wieloletnich, jesienią na trawnik stosuje się wzmacniające nawozy, które ułatwiają trawie przygotowania do zimy, a także sprawiają, że w kolejnym sezonie szybciej wzrasta. Oznacza to rezygnację z nawozów azotowych, które zaburzają naturalny kalendarz roślin i prowadzą do nadmiernego rozrostu masy zielonej. W przypadku trawnika jesienią rewelacyjnie sprawdzi się mączka bazaltowa. Jest to naturalny, zmielony pył skalny, który ma szerokie zastosowanie w ogrodnictwie. Zawiera ona duże ilości krzemu, żelaza, magnezu oraz wapnia. Podwyższa pH gleby oraz dostarcza jej wiele cennych witamin i minerałów, które często są niedostępne w innych nawozach. Chroni rośliny przed atakami szkodników oraz chorób grzybowych. W przypadku trawnika ogranicza rozwój niebezpiecznej choroby, jaką jest szara pleśń.

Jak stosować mączkę bazaltową do nawożenia trawnika?

Mączka bazaltowa nie zawiera azotu, co czyni ją jednym z najlepszych, jesiennych nawozów. Wzmacnia ściany komórkowe roślin zwiększając tym ich odporność na warunki atmosferyczne. Przed jej zastosowanie skoś trawnik, a także grabiami usuń nadmiar resztek organicznych. Mączkę bazaltową kupuje się w formie proszku i wystarczy ją delikatnie i równomiernie rozsypać po trawniku. Rób to nisko nad ziemią, aby wiatr jej nie zwiał. Jedna garść, czyli około 30 g mączki powinna starczyć na niewiele ponad metr trawnika.

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