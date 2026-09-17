Przygotuj ogród na jesień. W Lidlu dmuchawę do liści kupisz za 70 zł i bez grabienia oczyścisz trawnik. Wyjątkowe promocje w Lidl

Jesienne porządki w ogrodzie i warsztacie przestają być wyzwaniem dzięki nowej, atrakcyjnej ofercie Lidla.

Odkryj szeroki wybór wydajnych narzędzi akumulatorowych Parkside, które ułatwią grabienie liści, przycinanie żywopłotów i wszelkie majsterkowanie.

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Jesienne porządki? Z odpowiednim sprzętem pójdą jak z płatka

Spadające liście, przycinanie żywopłotu, porządki wokół drzew i przygotowanie ogrodu na zimę – wrzesień potrafi dostarczyć całkiem długiej listy zadań. Na szczęście Lidl Polska ma na nią odpowiedź. W ofercie znajdziemy m.in. akumulatorowy odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy, 40 V Parkside (130 zł taniej: 149 zł/zestaw; także online na lidl.pl). Sześciostopniowa regulacja obrotów pozwala dopasować jego działanie do aktualnych potrzeb, a pojemny worek ułatwia zebranie ogrodowych pozostałości. Dodatkowo obok funkcji dmuchawy sprzęt może się stać wydajnym odkurzaczem oraz rozdrabniaczem liści.

Tam, gdzie trzeba sięgnąć nieco wyżej, przydadzą się urządzenia teleskopowe. Akumulatorowa podkrzesywarka Parkside (70 zł taniej: 179 zł/zestaw) z regulowanym uchwytem, automatycznym systemem smarowania łańcucha i praktycznym hakiem do ściągania gałęzi przyda się do wygodnego przycinania wyżej położonych konarów i gałęzi bez konieczności wspinania się na drabinę. Dzięki teleskopowej konstrukcji łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i przygotować drzewa do nadchodzącego sezonu. Na lidlowych półkach znajdziemy również akumulatorowe nożyce teleskopowe Parkside (70 zł taniej: 179 zł/zestaw) do żywopłotu z regulacją kąta cięcia i teleskopowym uchwytem, który ułatwia formowanie wyższych krzewów. Dla jeszcze trudniej dostępnych gałęzi przygotowano akumulatorowy sekator teleskopowy, 20 V Parkside (279 zł/zestaw) z zakresem regulacji do 60 cm i pięciostopniową, regulowaną głowicą tnącą. Powyższe produkty będą dostępne również w sklepie internetowym lidl.pl.

Do szybkich prac przy mniejszych gałęziach świetnie sprawdzi się akumulatorowa pilarka, 20 V Parkside (30 zł taniej: 119 zł/zestaw) z długością cięcia 15 cm, która dzięki kompaktowej konstrukcji pozwala wygodnie działać w ogrodzie. Przy pielęgnacji drzew i krzewów pomocny będzie również akumulatorowy sekator, 20 V Parkside (30 zł taniej: 119 zł/zestaw; również online na lidl.pl) – ergonomiczny uchwyt i wymienne ostrze ułatwiają precyzyjne cięcie, kiedy rośliny potrzebują jesiennej korekty. Do ręcznych prac przygotowano sekator lub nożyczki uniwersalne Parkside (14,99 zł/para; także online na lidl.pl) czy sekator kowadełkowy Parkside Performance (29,99 zł/zestaw; dostępny też online na lidl.pl) z uchwytami z powłoką Softgrip i blokadą bezpieczeństwa.

Żywopłot pod kontrolą, liście poza zasięgiem

Jesień w ogrodzie oznacza też ostatnie w sezonie formowanie roślin. W ofercie od czwartku, 17 września, dostaniemy akumulatorowe nożyce do żywopłotu, 20 V Parkside (50 zł taniej: 129 zł/zestaw; również online na lidl.pl) z prowadnicą o długości 50,5 cm i ostrzem z powłoką antykorozyjną, które pozwalają na cięcie gałęzi o średnicy do 15 mm i współpracują z akumulatorami z popularnej serii X20V Team.

A kiedy trawnik zacznie znikać pod warstwą liści, do akcji może wkroczyć akumulatorowa dmuchawa do liści, 20 V Parkside (20 zł taniej: 79 zł/zestaw; także online na lidl.pl). Przy większej powierzchni warto zwrócić uwagę na akumulatorową dmuchawę z turbiną, 40 V Parkside Performance (100 zł taniej: 249 zł/zestaw; dostępny też online na lidl.pl), wyposażoną w bezszczotkowy silnik, trzy poziomy regulacji długości rury i czterostopniową regulację obrotów.

Jesienne resztki roślinne można od razu przygotować do dalszego wykorzystania dzięki akumulatorowemu rozdrabniaczowi, 40 V Parkside (100 zł taniej: 599 zł/zestaw; dostępny też online na lidl.pl). Urządzenie wyposażono m.in. w dwa obrotowe noże ze stali specjalnej oraz pojemny, 60-litrowy kosz. Przy sprzątaniu przydadzą się także prostsze rozwiązania: zestaw 2 łopatek do zbierania liści Parkside (26,99 zł/zestaw; również online na lidl.pl) czy składany kosz na odpadki, 100 L Parkside (19,99 zł/szt.).

Utrzymanie porządku na tarasie lub balkonie ułatwi podstawka pod doniczkę na kółkach Parkside (24,99 zł/szt.; także online na lidl.pl), dzięki której nawet cięższe rośliny można łatwo przestawić. Do klasycznych ogrodowych prac Lidl Polska przygotował miotłę lub grabie Parkside (26,99 zł/szt.; dostępny również online na lidl.pl) oraz szpadel, łopatę i widły ogrodowe Parkside (39,99 zł/szt.). Porządek w schowku lub garażu pomoże z kolei utrzymać uchwyt lub zestaw 6 uchwytów na narzędzia ogrodowe Parkside (14,99 zł/1 szt./1 zestaw; także online na lidl.pl).

Pełna moc w warsztacie

Jubileuszowa oferta nie kończy się w ogrodzie. Miłośnicy majsterkowania znajdą w sklepach Lidl Polska sprzęty, które przydadzą się przy jesiennych naprawach, remontach i projektach DIY. Na lidlowych półkach dostępna będzie akumulatorowa szlifierka kątowa, 20 V Parkside (129 zł/zestaw) przeznaczona do cięcia i obróbki m.in. metalu, betonu czy płytek, a możliwość regulacji obrotów ułatwi dopasowanie urządzenia do wykonywanego zadania. Do bardziej wymagających zadań przyda się akumulatorowa zakrętarka udarowa, 20 V Parkside (80 zł taniej: 99 zł/zestaw) z maksymalnym momentem obrotowym 180 Nm, płynną regulacją obrotów i automatycznym mechanizmem udarowym. Precyzyjne cięcie drewna, tworzyw czy metalu ułatwi z kolei akumulatorowa wyrzynarka, 20 V Parkside (129 zł/zestaw), wyposażona m.in. w trzystopniowo regulowany skok wahadła i zintegrowaną lampkę LED. Produkty będą też dostępne w ofercie online na stronie lidl.pl.

Jeśli jedno urządzenie ma poradzić sobie z wieloma zadaniami, warto zwrócić uwagę na akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne, 20 V Parkside (89 zł/zestaw; dostępny online na lidl.pl), które dzięki wymiennym akcesoriom może wspierać m.in. piłowanie, przecinanie, szlifowanie czy zeskrobywanie. W ofercie znalazła się również akumulatorowa piła łańcuchowa, 40 V Parkside Performance (50 zł taniej: 349 zł/zestaw) z bezszczotkowym silnikiem, automatycznym smarowaniem łańcucha i panelem sterowania. Przy ostrzeniu noży i nożyczek pomocny będzie kamień do ostrzenia 2 w 1 Parkside (29,99 zł/zestaw; również online na lidl.pl), natomiast podczas pracy w garażu, piwnicy czy po zmroku przydadzą się akumulatorowa lampa ręczna LED, 20 V Parkside (10 zł taniej: 39,99 zł/szt.; dostępny online na lidl.pl), a także akumulatorowy reflektor LED 12 V/20 V Parkside (30 zł taniej: 99 zł/zestaw; najniższa cena z 30 dni przed obniżką).

Jedna bateria, wiele możliwości

Sercem wielu urządzeń z oferty pozostaje system PARKSIDE X20V Team, który pozwala wykorzystywać kompatybilne akumulatory w szerokiej gamie sprzętów tej samej serii. To rozwiązanie szczególnie wygodne dla osób, które stopniowo rozbudowują swój domowy warsztat lub zestaw urządzeń ogrodowych. Od czwartku, 17 września, w ofercie dostępne będą: akumulator litowo-jonowy 20 V, 4 Ah Parkside (99 zł/szt.), akumulator litowo-jonowy, 20 V, 2 Ah Parkside (59,99 zł/szt.) oraz akumulator litowo-jonowy, 20 V, 2 Ah, z ładowarką 2,4 A Parkside (79 zł/zestaw). Wymienione produkty znajdziemy również w ofercie online na stronie lidl.pl.

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