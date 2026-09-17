Włącz na maksa i zrób to z kaloryferami przed sezonem grzewczym. Będą równo pracować i rozprowadzać ciepło po pokojach. Sposób na wyczyszczenie kaloryfera z kurzu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-17 11:21

Sezon grzewczy startuje lada moment, dlatego to ostatnia okazja, aby odpowiednio przygotować kaloryfery w swoim domu na ten okres. Jedną z czynności, którą należy wykonać jest wyczyszczenie kaloryfera z kurzu. Zamiast jednak sięgać do najgłębszych zakamarków swoich grzejników, to wykorzystaj prosty i szybki patent, dzięki któremu kaloryfery będą czyste i szybko rozprowadzą ciepło po domu.

Dłonie osoby dotykającej białego grzejnika. O czyszczeniu kaloryferów przed sezonem grzewczym przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Sezon grzewczy tuż, tuż! Zadbaj o kaloryfery, by zapewnić sobie maksymalne ciepło i znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie.
  • Nagromadzony kurz drastycznie obniża wydajność grzejników, ale istnieje genialny, domowy sposób na usunięcie go z trudno dostępnych miejsc.
  • Odkryj prosty trik, który szybko i skutecznie oczyści wnętrze kaloryfera. Nie przegap tej metody, by cieszyć się komfortem!

Czyszczenie kaloryfera przed sezonem grzewczym. Jak usunąć z niego kurz?

Sezon grzewczy tuż tuż, dlatego to teraz warto się do niego odpowiednio przygotować, aby zapewnić sobie ciepło w mieszkaniu w chłodne dni. Jednym z zadań, który każdy z nas powinien wykonać jeszcze przed uruchomieniem grzania, jest dokładne wyczyszczenie kaloryferów. Przez ostatnie miesiące na pewno nagromadził się w ich zakamarkach kurz, który negatywnie będzie wpływać na rozprowadzanie ciepła. Dlatego ta prosta czynność nie tylko poprawi wydajność grzejnika, ale także sprawi, że rachunki za ogrzewanie nie będą przyprawiać nas o zawrót głowy i nawet mogą być niższe niż kiedyś. Czyszczenie kaloryfera najlepiej rozpocząć od usunięcia brudu odkurzaczem. Warto oczyścić z powierzchownego kurzu wszystkie dostępne miejsca grzejnika. A jak wyczyścić jego wnętrze? Zamiast sięgać głęboko ściereczką, zdecydowanie lepiej jest wypróbować sprytny sposób na wyczyszczenie środka kaloryfera, wykorzystując przy tym zwykłą suszarkę do włosów.

Zrób to z kaloryferami przed sezonem grzewczym. Będą równo rozprowadzać ciepło po pokojach

Jeśli widzisz, że między żeberkami twojego kaloryfera zalega kurz to nie musisz kombinować i próbować sięgać ściereczką, aby go stamtąd usunąć. Zdecydowanie lepiej jest wykorzystać do czyszczenia kaloryfera swoją suszarkę do włosów. Dzięki niej wydmuchasz kurz i pajęczyny, które gromadzą się w trudno dostępnych zakamarkach grzejnika, między jego żeberkami lub płytami. Takie czyszczenie sprawi, że jesienią i zimą kaloryfery będą równo rozprowadzać ciepło po pokojach.

Czyszczenie kaloryfera z kurzu suszarką do włosów

Pod kaloryferem rozłóż gazety, stary ręcznik lub folię malarską, gdyż wydmuchiwany kurz będzie spadał w dół. Ustaw suszarkę na zimne powietrze i wybierz maksymalną siłę nawiewu. Następnie wdmuchuj powietrze od góry kaloryfera, kierując strumień w dół. Powoli przesuwaj suszarkę, starając się dotrzeć do wszystkich szczelin.

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CZYSZCZENIE KALORYFERA