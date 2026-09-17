Włącz na maksa i zrób to z kaloryferami przed sezonem grzewczym. Będą równo pracować i rozprowadzać ciepło po pokojach. Sposób na wyczyszczenie kaloryfera z kurzu

Sezon grzewczy tuż, tuż! Zadbaj o kaloryfery, by zapewnić sobie maksymalne ciepło i znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Nagromadzony kurz drastycznie obniża wydajność grzejników, ale istnieje genialny, domowy sposób na usunięcie go z trudno dostępnych miejsc.

Odkryj prosty trik, który szybko i skutecznie oczyści wnętrze kaloryfera. Nie przegap tej metody, by cieszyć się komfortem!

Czyszczenie kaloryfera przed sezonem grzewczym. Jak usunąć z niego kurz?

Sezon grzewczy tuż tuż, dlatego to teraz warto się do niego odpowiednio przygotować, aby zapewnić sobie ciepło w mieszkaniu w chłodne dni. Jednym z zadań, który każdy z nas powinien wykonać jeszcze przed uruchomieniem grzania, jest dokładne wyczyszczenie kaloryferów. Przez ostatnie miesiące na pewno nagromadził się w ich zakamarkach kurz, który negatywnie będzie wpływać na rozprowadzanie ciepła. Dlatego ta prosta czynność nie tylko poprawi wydajność grzejnika, ale także sprawi, że rachunki za ogrzewanie nie będą przyprawiać nas o zawrót głowy i nawet mogą być niższe niż kiedyś. Czyszczenie kaloryfera najlepiej rozpocząć od usunięcia brudu odkurzaczem. Warto oczyścić z powierzchownego kurzu wszystkie dostępne miejsca grzejnika. A jak wyczyścić jego wnętrze? Zamiast sięgać głęboko ściereczką, zdecydowanie lepiej jest wypróbować sprytny sposób na wyczyszczenie środka kaloryfera, wykorzystując przy tym zwykłą suszarkę do włosów.

Zrób to z kaloryferami przed sezonem grzewczym. Będą równo rozprowadzać ciepło po pokojach

Jeśli widzisz, że między żeberkami twojego kaloryfera zalega kurz to nie musisz kombinować i próbować sięgać ściereczką, aby go stamtąd usunąć. Zdecydowanie lepiej jest wykorzystać do czyszczenia kaloryfera swoją suszarkę do włosów. Dzięki niej wydmuchasz kurz i pajęczyny, które gromadzą się w trudno dostępnych zakamarkach grzejnika, między jego żeberkami lub płytami. Takie czyszczenie sprawi, że jesienią i zimą kaloryfery będą równo rozprowadzać ciepło po pokojach.

Czyszczenie kaloryfera z kurzu suszarką do włosów

Pod kaloryferem rozłóż gazety, stary ręcznik lub folię malarską, gdyż wydmuchiwany kurz będzie spadał w dół. Ustaw suszarkę na zimne powietrze i wybierz maksymalną siłę nawiewu. Następnie wdmuchuj powietrze od góry kaloryfera, kierując strumień w dół. Powoli przesuwaj suszarkę, starając się dotrzeć do wszystkich szczelin.

Quiz z polskich przysłów. Polacy często je mylą, a Twoja babcia ma je w jednym paluszku Pytanie 1 z 10 Kto, według przysłowia, kołysze dzieci bogatemu? Diabeł Bóg Maryja Następne pytanie