Kran będzie lśnił jak nowy dzięki jednemu przedmiotowi z piórnika. Zapomnisz o białym osadzie

Trudny do usunięcia kamień regularnie pojawia się na bateriach kuchennych i łazienkowych, psując wygląd całego pomieszczenia.

Wcale nie musisz kupować drogich detergentów, ponieważ doskonałe efekty czyszczące zapewnia całkowicie zwyczajny przybór ze szkolnego piórnika.

Popularny trik z TikToka pokazuje dokładnie, jak w kilka chwil odzyskać idealny blask domowej armatury bez większego wysiłku.

Większość z nas doskonale zna ten frustrujący scenariusz. Zaledwie parę dni po dokładnym umyciu łazienki na bateriach ponownie gości matowy nalot. Winę za to ponoszą obecne w wodzie minerały, z których najwięcej problemów sprawiają wapń oraz magnez. Gdy mokre krople odparowują z gładkiej powierzchni, zawsze zostawiają po sobie charakterystyczny osad. Z upływem czasu te niewielkie ślady grubieją i ich zlikwidowanie kosztuje dużo pracy. Matowa armatura sprawia niestety, że całe pomieszczenie wygląda po prostu na brudne. Nic więc dziwnego, że w internecie krąży mnóstwo porad dotyczących skutecznego usuwania takich zanieczyszczeń.

Jak usunąć biały osad z kranu? Tiktokerka poleca gumkę do mazania

Najczęściej do walki z kamieniem wykorzystujemy mocną chemię, roztwór octu lub popularny kwasek cytrynowy. Tymczasem genialną robotę wykonuje przedmiot, o którym mało kto by pomyślał. Użytkowniczka TikToka ukrywająca się pod nazwą pogotowie_sprzątające pokazała na nagraniu, że do błyskawicznego odświeżenia kranu doskonale służy gumka do mazania. Niewielki osad z minerałów wystarczy jedynie pocierać na sucho. Miękki materiał świetnie zbiera brud i nie rysuje delikatnej, chromowanej powłoki. Ten patent kapitalnie nadaje się do szybkiego przecierania niewielkich plam. Na sam koniec warto wypolerować baterię suchą ściereczką z mikrofibry, by kran znowu wyglądał jak z katalogu.

Oczywiście szkolna guma nie zlikwiduje wielomiesięcznych, twardych skał z kamienia, ale stanowi genialne rozwiązanie podczas bieżącego dbania o czystość. Zastosowanie tego taniego gadżetu ułatwia codzienne sprzątanie i pozwala całkowicie zrezygnować z drażniących środków chemicznych.

