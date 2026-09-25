Wypadające włosy po porodzie. Jak długo może to trwać i dlaczego tak się dzieje?

Nasilone wypadanie włosów zwykle zaczyna się około trzech miesięcy po porodzie

Szczyt wypadania często przypada na czwarty miesiąc po urodzeniu dziecka

Fizjologiczne wypadanie włosów dotyczy całej skóry głowy, a ich gęstość zwykle wraca przed pierwszymi urodzinami dziecka

Okrągłe lub nieregularne łyse miejsca, zmiany na skórze głowy i wypadanie utrzymujące się ponad pół roku warto skonsultować z lekarzem

Plac Zabaw, odc. 30 - Rodzina Patchworkowa

Dlaczego włosy wypadają po porodzie?

Wypadanie włosów po porodzie najczęściej wiąże się z szybkim spadkiem poziomu hormonów po zakończeniu ciąży. W ciąży wyższy poziom estrogenów sprawia, że mniej włosów przechodzi do fazy wypadania, dlatego fryzura może wydawać się gęstsza niż wcześniej. Po porodzie organizm wraca do stanu sprzed ciąży, a włosy, które przez kilka miesięcy pozostawały dłużej w fazie wzrostu, zaczynają wypadać w krótkim czasie.

To zjawisko nazywa się łysieniem telogenowym, czyli przejściowym wypadaniem włosów związanym ze zmianami w ich naturalnym cyklu wzrostu. Nie oznacza ono zwykle uszkodzenia mieszków włosowych ani trwałego łysienia. Widoczne przerzedzenie może być jednak stresujące, zwłaszcza gdy włosy wypadają całymi pasmami podczas mycia albo czesania.

Kiedy włosy zaczynają wypadać po porodzie i jak długo trwa ten etap?

Włosy po porodzie najczęściej zaczynają wypadać między drugim a czwartym miesiącem po urodzeniu dziecka. U wielu kobiet największe nasilenie przypada mniej więcej na czwarty miesiąc. Nie dzieje się to od razu, ponieważ włos potrzebuje czasu, by po zmianie cyklu wzrostu przejść w fazę spoczynku, a potem wypaść.

Samo nasilone wypadanie zwykle trwa kilka miesięcy i powinno słabnąć przed upływem pół roku. Odbudowa gęstości fryzury jest wolniejsza, ponieważ nowy włos rośnie stopniowo. U wielu kobiet włosy odzyskują dawną gęstość przed pierwszymi urodzinami dziecka. Przez pewien czas mogą jednak różnić się długością i wyglądem od włosów sprzed ciąży.

Tempo wypadania i odrastania włosów może być różne u każdej kobiety. Na kondycję włosów po porodzie wpływają też zmęczenie, przebyta infekcja, większa utrata krwi przy porodzie, szybkie chudnięcie, niedobory żywieniowe oraz choroby tarczycy. Nie każda większa ilość włosów na szczotce ma więc wyłącznie hormonalną przyczynę.

Po porodzie włosy zwykle przerzedzają się na całej głowie

Typowe wypadanie włosów po porodzie dotyczy całej skóry głowy. Włosy mogą wydawać się rzadsze przy przedziałku, na skroniach albo przy linii czoła, ale nie pojawiają się nagle wyraźnie odgraniczone łyse miejsca. Na szczotce, ubraniach i odpływie pod prysznicem widać po prostu więcej włosów niż zwykle.

W tym czasie mogą pojawiać się krótkie, odstające włosy przy czole lub przedziałku. Często są one oznaką odrastania, a nie kolejnym problemem. Warto też pamiętać, że włos, który wszedł już w fazę wypadania, nie przestanie wypadać po zmianie szamponu ani po rozpoczęciu suplementacji.

Jak dbać o włosy po porodzie, gdy zaczynają wypadać?

Fizjologicznego wypadania włosów po porodzie nie da się natychmiast zatrzymać. Można jednak ograniczyć ich łamanie i uszkodzenia podczas codziennej pielęgnacji. Myj skórę głowy tak często, jak potrzebujesz, rozczesuj włosy delikatnie i nie szarp ich, gdy są mokre.

Na kilka miesięcy dobrze jest zrezygnować z bardzo ciasnych kucyków, mocno ściągniętych warkoczy oraz częstego używania wysokiej temperatury podczas suszenia i prostowania. Takie upięcia nie wpłyną na działanie hormonów, ale mogą nadmiernie pociągać włosy u nasady i sprzyjać ich łamaniu. Lżejsze kosmetyki dodające objętości mogą sprawić, że przerzedzenie będzie mniej widoczne, lecz nie przyspieszą odrastania.

Po porodzie warto jeść regularnie, także wtedy, gdy przy opiece nad dzieckiem trudno znaleźć czas na posiłek. W diecie powinny pojawiać się źródła białka, produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce i produkty dostarczające żelaza. Nie zaczynaj samodzielnie przyjmować dużych dawek żelaza, biotyny ani innych suplementów tylko z powodu wypadania włosów. Najpierw warto ustalić, czy rzeczywiście występuje niedobór.

Objawy, których nie warto ignorować przy wypadaniu włosów po porodzie

Porozmawiaj z lekarzem rodzinnym, ginekologiem lub dermatologiem, jeśli wypadanie włosów nie przypomina typowego, przejściowego przerzedzenia. Specjalista może ocenić skórę głowy i, zależnie od objawów oraz przebiegu porodu, zdecydować o potrzebie badań w kierunku niedoboru żelaza, problemów z tarczycą albo innych przyczyn.

Warto skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawi się któryś z poniższych objawów:

pojawiają się wyraźne, okrągłe lub nieregularne łyse placki

skóra głowy swędzi, boli, łuszczy się, czerwieni albo pokrywa strupami

nasilone wypadanie trwa dłużej niż około sześć miesięcy

do pierwszych urodzin dziecka włosy nie zaczynają odzyskiwać dawnej gęstości

występują także wyraźne osłabienie, kołatanie serca, uczucie zimna, zaparcia lub duża bladość skóry

Jeśli wypadanie ma typowy przebieg i nie towarzyszą mu inne objawy, obserwuj, czy z czasem słabnie. Zadbaj o łagodną pielęgnację, nie obciążaj włosów ciasnymi upięciami i nie sięgaj po leczenie na własną rękę. Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z lekarzem, zamiast zakładać, że każdy problem z włosami po porodzie wynika wyłącznie ze zmian hormonalnych.

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