Rozpoczyna się taniec ze storczykiem, Stosuj ten nawóz przez cały październik, a nie nadążysz za liczeniem nowych pąków. Jak pobudzić storczyka do kwitnienia?

Popularne gatunki storczyków właśnie teraz rozpoczynają sezon kwitnienia, jednak wymagają specjalnej pielęgnacji, by obsypać się pąkami.

Odkryj dwa zaskakujące, domowe sposoby: odżywkę z liści laurowych oraz nietypowe zastosowanie jabłka, które skutecznie pobudzą Twoje orchidee do kwitnienia.

Sprawdź, jak proste triki zapewnią Twoim storczykom dwukrotnie więcej kwiatów i spektakularny wygląd tej jesieni!

Gdy w ogrodzie kończy się sezon wegetacyjny, to do głosu dochodzą kwiaty doniczkowe. Wiele z nich, odpowiednio pielęgnowane, wypuszcza kwiaty właśnie na jesieni. Tak jest między innymi z niektórymi odmianami storczyków. Popularne gatunki orchidei, takie jak Phalaenopsis, Dendrobium oraz Cymbidium właśnie teraz rozpoczynają procesy produkcji pąków. Aby jednak tak się stało potrzebne są odpowiednie warunki oraz pielęgnacja.

Przez cały październik podlewaj tym storczyka, a będzie miał dwa razy więcej kwiatów. Domowy nawóz do orchidei

Storczyki nie są trudne w pielęgnacji, ale wymagają odpowiedniego podejścia. Przede wszystkim należy dostarczać im wodę nie tylko poprzez podlewania korzeni. Równie ważne jest regularne zraszanie liści storczyków. Gatunek ten pobiera wodę z powietrza, a gdy te jest za suche może zacząć marnieć. Pamiętaj także, aby zawsze w pielęgnacji storczyków stosować warstwę drenażową. Dostarcza ona powietrza do korzeni, a także chroni przed ich gniciem. Storczyki źle znoszą ciągłe przestawianie i przeciągi. Lepiej postawić je w miejscu, bez zimna i rozproszonym światłem słonecznym. Unikaj stawiania storczyków na parapetach nad rozgrzanymi grzejnikami. To może na nie źle wpłynąć.

W sezonie kwitnienie możesz stosować wzmacniające nawozy. Jesienią świetnie w tym celu sprawdzi się domowa odżywka z liści laurowych. Czy może być coś bardziej adekwatnego na tę porę roku niż aromatyczny wywar, który wzmocni i pobudzi do kwitnienia Twojego storczyka? Przygotuj kilka dużych, suszonych liści laurowych, a następnie dokładnie je pokrusz. Wrzuć je do garnka i zalej jednym litrem wody. Gotuj na małym ogniu, a następnie odstaw do całkowitego wystygnięcia. Na koniec przecedź wszystko przez sito, a następnie raz w miesiącu podlewaj tym storczyki.

Liście laurowe są bogate w minerały takie jak potas, magnez i wapń. Potas jest kluczowy dla procesów kwitnienia, a magnez wspiera fotosyntezę. Dostarczanie tych mikroelementów w formie naturalnego nawozu może wspierać zdrowy wzrost i obfite kwitnienie, choć zawsze warto zachować umiar w stosowaniu domowych odżywek.

Połóż obok storczyka jabłko. Ten prosty trik może pobudzić orchideę do kwitnienia

Jabłka wydzielają etylen – gazowy hormon roślinny odpowiedzialny za regulację procesów rozwojowych. Wyższe stężenie etylenu może pobudzać rośliny do szybszego tworzenia pąków kwiatowych i bardziej obfitego kwitnienia. Wystarczy położyć jabłko obok doniczki ze storczykiem. Jeśli orchidea od dawna nie wypuszcza nowych pędów, można pokroić owoc na kawałki i ułożyć je na powierzchni podłoża. Warto jednak zachować umiar. Gdy storczyk zacznie tworzyć pąki, jabłko należy usunąć. Zbyt duża ilość etylenu może przyspieszyć proces przekwitania i sprawić, że kwiaty szybciej opadną.

12