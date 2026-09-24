Te kwiaty nie powinny znaleźć się na grobie 1 listopada. Swoj gust lepiej schować do kieszeni i nie ozdabiać nimi nagrobków bliskich, zwłaszcza we Wszystkich Świętych. Kwiaty na cmentarz

- Zbliża się 1 listopada, a Polacy tradycyjnie przygotowują się do dekorowania grobów bliskich, gdzie chryzantemy wciąż królują, choć nie są jedynym wyborem.
- Odkryj szeroki wachlarz innych trwałych roślin, które pięknie ozdobią nagrobki, oraz poznaj zaskakującą symbolikę kolorów kwiatów.
- Nie popełnij błędu! Sprawdź, jakie barwy wyrażają szacunek, a które mogą być źle odebrane, aby Twoja wiązanka była idealna na Wszystkich Świętych.
Kwiaty na cmentarz 1 listopada. Najchętniej kładziemy chryzantemy
1 listopada, czyli Wszystkich Świętych to niezwykle ważne święto dla Polaków. Tego dnia odwiedzamy groby swoich zmarłych bliskich, gdzie modlimy się za ich dusze i zapalamy znicze. Jednym z ważniejszych elementów tego dnia jest także przystrojenie nagrobków kwiatami. Niewątpliwie od lat jednymi z najpopularniejszych kwiatów stawianych na grobach są chryzantemy. Lubimy je zarówno w formie ciętej, jak i w doniczkach. Oprócz pięknych wiązanek czy chryzantem w doniczkach, na nagrobkach zmarłych często pojawiają się także kwiaty cięte w wazonach. Te ostatnie z pewnością wyglądają pięknie jednak mają jeden spory minus - szybko tracą swój wygląd, świeżość i kolor. A jakimi kwiatami poza chryzantemami możemy dekorować groby 1 listopada? Są to:
- Wrzosy i wrzośce,
- Kapustę ozdobną,
- Skimię japońska,
- Róże,
- Lilie,
- Goździki,
- Dalie.
Te kwiaty nie powinny znaleźć się na grobie 1 listopada. Swój gust lepiej schować do kieszeni
Zanim wybierzemy kwiaty na cmentarz, którymi będziemy dekorować groby we Wszystkich Świętych, powinniśmy zapoznać się ze znaczeniem kolorów kwiatów, aby nie popełnić błędu. Wiele osób przy wyborze kwiatów na grób kieruje się przede wszystkim swoimi upodobaniami i wizjami. I tu łatwo o wpadkę. Podpowiadamy, jak zgodnie z symboliką kolorów, dobrać odpowiednie kwiaty na grób zmarłych.
- Czerwone kwiaty symbolizują namiętność i pożądanie, będąc również symbolem miłości do rodziców. Dlatego takie kwiaty są zarezerwowane dla osób, które kochamy.
- Białe kwiaty są wyrazem niewinności i wierności. Najczęściej są kładzione na nagrobkach osób, które zmarły w młodym wieku.
- Żółte kwiaty z jednej strony symbolizują szczęście i radość, z drugiej natomiast zazdrość i odrzuconą miłość. Dlatego odradza się stawianie żółtych kwiatków na grobie.
- Fioletowe kwiaty wyrażają smutek i żal.
- Niebieskie kwiaty spokój, przyjaźń i silną więź.