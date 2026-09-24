Te kwiaty nie powinny znaleźć się na grobie 1 listopada. Swoj gust lepiej schować do kieszeni i nie ozdabiać nimi nagrobków bliskich, zwłaszcza we Wszystkich Świętych. Kwiaty na cmentarz

Wielkimi krokami zbliża się 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych. I zapewne w związku z tym już teraz niektórzy z nas zastanawiają się, jakimi kwiatami udekorować groby bliskich. Jednak w tej kwestii swój gust lepiej schować do kieszeni, gdyż nie każde kwiaty wypada kłaść na nagrobkach. Których kwiatów nie wybierać na cmentarz we Wszystkich Świętych?

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