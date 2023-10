Kwiaty na cmentarz trwalsze niż chryzantemy. Wyglądają pięknie i niestraszne im przymrozki

Kapusta ozdobna jako dekoracja na cmentarz zdobywa coraz większą popularność. Nic dziwnego, bo kwiaty na nagrobkach powinny być trwałe i mało wymagające. Jesienią i zimą nie mamy tak dużego wyboru, jak wiosną czy latem, ale to nie oznacza, że na groby możemy położyć jedynie sztuczne kwiaty. Na rynku jest sporo roślin, z których można zrobić piękne stroiki, trzeba jedynie wiedzieć, po które kwiaty sięgnąć, by ładnie się prezentowały jesienią i zimą.

Kapusta ozdobna na cmentarz. Lepsza niż sztuczne kwiaty

Kapusta ozdobna na cmentarzu sprawdzi się lepiej niż sztuczne kwiaty. Szczególnie jeśli chcemy podkreślić wyjątkowość listopadowego święta. Żywe rośliny zawsze wyglądają bardziej uroczyście niż te z plastiku, a roślina, o której piszemy, jest niezwykle dekoracyjna i odporna na mróz. Największą ozdobę kapusty są jej liście o różnych barwach: zielonej, białej, żółtawej, różowej i ciemnofioletowej. Ponadto niektóre z nich są lekko postrzępione inne gładkie, dzięki czemu możemy stworzyć różnorodną kompozycję. Można je sadzić razem z wrzosami i chryzantemami. Poza tym doskonale sprawdza się w wiązankach. Jest wytrzymała i długo zachowuje urodę. W galerii poniżej znajdziesz różne kompozycje z kapustą ozdobną.

Jakie kwiaty na cmentarz jesienią, które długo postoją? Propozycje dla fanów tradycji

Choć sztuczne kwiaty wydają się najtańszą i najprostszą opcją, to jeśli możemy sobie pozwolić na żywe rośliny, warto wybrać takie, które dłużej postoją w doniczkach. W przypadku stroików trzeba liczyć się z tym, że ich trwałość, przy dobrych warunkach pogodowych (bez deszczu i mrozu), to około 14 dni. Jesienią ozdabiamy groby naszych bliskich głównie donicami z chryzantemami. To kwiaty, które od lat kojarzą się z 1 listopada na polskich cmentarzach. Jednak po chryzantemy można sięgnąć znacznie wcześniej. Rośliny kwitną także w październiku, a odpowiednio pielęgnowane wytrzymają do dnia Wszystkich Świętych. Kolejną rośliną, która świetnie sprawdzi się jako ozdoba na cmentarzu, jest wrzos. Krzewinka w doniczce może przetrwać nawet do pierwszych przymrozków. Jesienią warto udekorować nagrobki także marcinkami, które charakteryzują się białymi i różowymi kwiatami. Pięknie będą prezentowały się także dalie.

Stroik na cmentarz z żywych kwiatów. Jak zrobić?

Stroiki ze sztucznych kwiatów są znacznie trwalsze, jednak od czasu do czasu warto zrobić stroik z żywych kwiatów. Wrzosy, chryzantemy, róże oraz iglaki (najlepiej sprawdzą się gałązki jodły), czy bukszpany będą się ładnie prezentowały w promieniach jesiennego słońca. Przy tworzeniu kompozycji trzeba pamiętać o tym, żeby rośliny były, jak najświeższe, najlepiej ścięte tego samego dnia. Przyda się także specjalny floret do świeżych kwiatów. Jeśli chcemy, by stroik był pionowy, kwiaty wbijamy we floret od góry, jeśli rozłożysty – gałązki iglaków wbijamy dookoła, środek zostawiamy na kwiaty. W pozostałe miejsca wtykamy różnego rodzaju listki, trawy, drobniejsze kwiatki np. wrzosy oraz wstążki.

