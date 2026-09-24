Jesienne wyzwania w pielęgnacji roślin doniczkowych. Paproć i monstera mają zupełnie inne potrzeby

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-24 13:22

Wraz z nadejściem jesieni, rośliny doniczkowe wchodzą w fazę przejściową, związaną z krótszymi dniami, mniejszą ilością światła oraz zmianami temperatury i wilgotności w mieszkaniach. Te nowe warunki powodują, że liście mogą rozwijać się wolniej, pojawia się mniej nowych pędów, a ziemia wysycha w innym tempie niż podczas letnich miesięcy. Zdecydowanie nie oznacza to jednak, że wszystkie posiadane rośliny należy traktować według jednego, uniwersalnego schematu.

Jasny salon z wieloma roślinami doniczkowymi w jesiennym słońcu. O pielęgnacji kwiatów jesienią przeczytasz w SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Jesienią warto odejść od letniego schematu pielęgnacji i obserwować, jak rośliny reagują na mniejszą ilość światła oraz wolniejsze tempo wzrostu.
  • Ilość wody należy dopasować do konkretnego gatunku, temperatury w mieszkaniu, wielkości doniczki i rodzaju podłoża, zamiast stosować jeden harmonogram podlewania.
  • Krótsze dni sprawiają, że warto sprawdzić ustawienie doniczek, jednocześnie unikając bardzo chłodnych szyb i bezpośredniego sąsiedztwa grzejników.
  • Paproć, zamiokulkas i monstera mają różne potrzeby, dlatego regularne spraw

Jesienią rośliny wymagają uważnej obserwacji

Podstawowym błędem w dbaniu o zieleń domową jest stosowanie letniego rytmu pielęgnacji jesienią. Ponieważ roślina otrzymuje mniej promieni słonecznych i jej wzrost spowalnia, często wymaga również zmniejszonych dawek wody. Ograniczenie podlewania nie może być jednak regułą stosowaną automatycznie dla każdej rośliny, gdyż zapotrzebowanie na wodę jest uwarunkowane gatunkiem, panującą w mieszkaniu temperaturą, rozmiarem doniczki oraz rodzajem użytej ziemi.

Kluczowe dla kondycji roślin jest także ich odpowiednie ulokowanie w pomieszczeniu. Brak naturalnego światła w krótsze dni wymaga sprawdzenia, czy doniczki nie zostały ustawione zbyt daleko od źródła promieni słonecznych. Z drugiej strony, należy unikać miejsc usytuowanych tuż przy chłodnych szybach lub bezpośrednio nad gorącymi grzejnikami.

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Jak dbać o paproć, zamiokulkasa i monsterę?

Paprocie charakteryzują się zamiłowaniem do wysokiej wilgotności i nie tolerują przesuszonej ziemi, dlatego w sezonie grzewczym trzeba bacznie monitorować wilgotność powietrza wokół nich. Zamiokulkas jest pod tym względem zdecydowanie mniej wymagający i preferuje, gdy podłoże dobrze przeschnie pomiędzy kolejnymi nawodnieniami, co sprawia, że rzadsze podlewanie jesienią to w jego przypadku optymalne rozwiązanie.

Dla monstery dostęp do światła jest równie istotny, jednak w okresie jesiennym nie należy jej nawadniać kierując się sztywnym harmonogramem. Najbezpieczniej jest na bieżąco kontrolować wilgotność ziemi w doniczce i dopiero wtedy decydować o ewentualnym podlaniu, zwłaszcza że egzemplarze stojące w mniej oświetlonych miejscach mogą potrzebować mniej wilgoci niż w szczycie lata.

W sezonie jesiennym najważniejsza okazuje się więc systematyczna uwaga. Zamiast wdrażać jeden uniwersalny plan podlewania dla wszystkich okazów, znacznie korzystniej jest dokładnie przyglądać się stanowi liści, wilgotności ziemi oraz miejscu, w którym stoi każda roślina. W ten sposób można skutecznie zminimalizować ryzyko zarówno nadmiernego przesuszenia, jak i niebezpiecznego zalania korzeni.

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