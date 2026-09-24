Dietetyczka radzi: tak przygotujesz zdrowe śniadanie do szkoły w 5 minut

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-09-24 12:54

Co rano zadajesz sobie pytanie, co przygotować dziecku do szkoły, aby posiłek był sycący, zdrowy i szybki do zrobienia? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz. Wcale nie potrzebujesz skomplikowanych przepisów – wystarczy użyć kilku podstawowych produktów, które na pewno masz w lodówce. Roksana Środa, dietetyczka kliniczna, podpowiada, jak skomponować wartościowe śniadanie.

Uśmiechnięta dietetyczka Roksana Środa przy stole pełnym świeżych warzyw i owoców. O zdrowej diecie przeczytasz na SE.
Autor: Albert Pabijanek/ Archiwum prywatne
  • Dietetyczka Roksana Środa radzi, by zdrowe i sycące śniadanie zawierało węglowodany złożone, białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa lub owoce, co pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi.
  • Wskazuje na naturalny nabiał, jajka, strączki (białko), produkty pełnoziarniste, świeże warzywa i owoce (błonnik) oraz orzechy, pestki czy awokado (zdrowe tłuszcze) jako kluczowe składniki.
  • Prezentuje cztery proste i szybkie pomysły na śniadanie, które łatwo i szybko zrobisz o poranku.

Jak podkreśla Roksana Środa w rozmowie z serwisem Eska, zbilansowane drugie śniadanie powinno opierać się na węglowodanach złożonych, białku, zdrowych tłuszczach, a także porcji warzyw lub owoców. Tylko tak skomponowany posiłek jest w stanie odpowiednio odżywić ucznia i dać mu energię na długi czas.

Połączenie białka, błonnika i zdrowych tłuszczów, to sekret stabilnego poziomu cukru we krwi i braku napadów głodu w szkole!

Białko: wybierajmy naturalny nabiał (twaróg, serek wiejski, jogurt grecki / naturalny), jajka (ugotowane na twardo lub w formie omleta), pieczone mięso /ryby, a także strączki (domowy hummus, pasta z soczewicy lub ciecierzycy).

Błonnik: znajdziemy go przede wszystkim w świeżych warzywach i owocach (najlepiej jedzonych ze skórką, gdy to możliwe) oraz w produktach z pełnego ziarna (pieczywo razowe, płatki owsiane, kasze, otręby).

Zdrowe tłuszcze: świetnie sprawdzą się orzechy (włoskie, migdały, nerkowce), pestki słonecznika i dyni, awokado, nasiona chia, siemię lniane czy dobrej jakości oliwa / masło użyte do kanapki - podpowiada Roksana Środa.

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Cztery gotowe pomysły na zdrowe śniadanie od dietetyczki

Dietetyczka tłumaczy, że zrobienie posiłku, który będzie sycący i wartościowy, wcale nie musi oznaczać godzin spędzonych w kuchni. To świetna informacja dla rodziców, którzy rano cierpią na chroniczny brak czasu. Nie trzeba wariować, wystarczy sięgnąć po to, co zazwyczaj i tak mamy w lodówce. Ekspertka zaprezentowała cztery propozycje idealnych zestawów śniadaniowych, które rewelacyjnie sprawdzą się w szkolnej śniadaniówce.

Poniższe zestawy znakomicie sprawdzą się jako zdrowe zestawy posiłków.

Zestaw 1: klasyczna kanapka

  • grahamka posmarowana twarożkiem ze szczypiorkiem lub ugotowanym jajkiem na twardo.
  • słupki papryki i zielonego ogórka
  • garść malin
  • mała garść orzechów włoskich

Zestaw 2: szybki box jogurtowy

  • jogurt naturalny lub serek wiejski wymieszany z 2–3 łyżkami płatków owsianych
  • garść borówek lub pokrojone jabłko, posypana łyżką pestek dyni

Zestaw 3: placuszki

  • placuszki owsiano-bananowe usmażone na odrobinie tłuszczu (wymieszane jajko,dojrzały
  • banan, płatki owsiane i odrobina jogurtu)
  • cząstki jabłka posypane cynamonem
  • słupki marchewki.

Zestaw 4: wytrawny wrap

  • placek tortilli (najlepiej pełnoziarnistej) posmarowany hummusem lub dobrej jakości twarożkiem, z plastrem dobrej wędliny / pieczonego indyka.
  • zwinięte w środku liście sałaty i paseczki papryki
  • garść pomidorków koktajlowych
  • 3-4 orzechy włoskie

Nie wszystko, co wygląda zdrowo, jest dobrym wyborem

Była uczestniczka kulinarnego show "MasterChef" uczula rodziców na produkty, które nagminnie lądują w śniadaniówkach najmłodszych. Często dają one tylko pozory zdrowego posiłku. Jasny chleb z dżemem, słodzone serki homogenizowane, słodkie wypieki i płatki śniadaniowe to prawdziwe bomby cukrowe. Brakuje w nich za to kluczowych wartości odżywczych, w tym białka i błonnika. Błędem bywa nie tyle sam wybór jednego produktu, co niewłaściwe skomponowanie całego dania. Dotyczy to także soków, które nie powinny stanowić zamiennika dla świeżych owoców, bogatych przecież w błonnik. Roksana Środa przypomina, że najlepszym napojem na co dzień powinna być zwykła woda.

Zdrowe śniadanie w kilka minut

Dietetyczka podsumowuje, że kluczem do sukcesu jest opanowanie umiejętności łączenia ze sobą składników z różnych grup produktowych. Zrobienie wrappa, placuszków, kanapek z pełnego ziarna czy przygotowanie jogurtu z dodatkami to kwestia kilku minut. Co ważne, niezbędne do tego produkty zazwyczaj i tak mamy pod ręką. Zestawienia opracowane przez Roksanę Środę udowadniają, że wartościowy posiłek to przede wszystkim prostota wykonania.

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