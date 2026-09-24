Dietetyczka radzi: tak przygotujesz zdrowe śniadanie do szkoły w 5 minut

Dietetyczka Roksana Środa radzi, by zdrowe i sycące śniadanie zawierało węglowodany złożone, białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa lub owoce, co pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi.

Wskazuje na naturalny nabiał, jajka, strączki (białko), produkty pełnoziarniste, świeże warzywa i owoce (błonnik) oraz orzechy, pestki czy awokado (zdrowe tłuszcze) jako kluczowe składniki.

Prezentuje cztery proste i szybkie pomysły na śniadanie, które łatwo i szybko zrobisz o poranku.

Jak podkreśla Roksana Środa w rozmowie z serwisem Eska, zbilansowane drugie śniadanie powinno opierać się na węglowodanach złożonych, białku, zdrowych tłuszczach, a także porcji warzyw lub owoców. Tylko tak skomponowany posiłek jest w stanie odpowiednio odżywić ucznia i dać mu energię na długi czas.

Połączenie białka, błonnika i zdrowych tłuszczów, to sekret stabilnego poziomu cukru we krwi i braku napadów głodu w szkole! Białko: wybierajmy naturalny nabiał (twaróg, serek wiejski, jogurt grecki / naturalny), jajka (ugotowane na twardo lub w formie omleta), pieczone mięso /ryby, a także strączki (domowy hummus, pasta z soczewicy lub ciecierzycy). Błonnik: znajdziemy go przede wszystkim w świeżych warzywach i owocach (najlepiej jedzonych ze skórką, gdy to możliwe) oraz w produktach z pełnego ziarna (pieczywo razowe, płatki owsiane, kasze, otręby). Zdrowe tłuszcze: świetnie sprawdzą się orzechy (włoskie, migdały, nerkowce), pestki słonecznika i dyni, awokado, nasiona chia, siemię lniane czy dobrej jakości oliwa / masło użyte do kanapki - podpowiada Roksana Środa.

Cztery gotowe pomysły na zdrowe śniadanie od dietetyczki

Dietetyczka tłumaczy, że zrobienie posiłku, który będzie sycący i wartościowy, wcale nie musi oznaczać godzin spędzonych w kuchni. To świetna informacja dla rodziców, którzy rano cierpią na chroniczny brak czasu. Nie trzeba wariować, wystarczy sięgnąć po to, co zazwyczaj i tak mamy w lodówce. Ekspertka zaprezentowała cztery propozycje idealnych zestawów śniadaniowych, które rewelacyjnie sprawdzą się w szkolnej śniadaniówce.

Poniższe zestawy znakomicie sprawdzą się jako zdrowe zestawy posiłków. Zestaw 1: klasyczna kanapka grahamka posmarowana twarożkiem ze szczypiorkiem lub ugotowanym jajkiem na twardo.

słupki papryki i zielonego ogórka

garść malin

mała garść orzechów włoskich Zestaw 2: szybki box jogurtowy jogurt naturalny lub serek wiejski wymieszany z 2–3 łyżkami płatków owsianych

garść borówek lub pokrojone jabłko, posypana łyżką pestek dyni Zestaw 3: placuszki placuszki owsiano-bananowe usmażone na odrobinie tłuszczu (wymieszane jajko,dojrzały

banan, płatki owsiane i odrobina jogurtu)

cząstki jabłka posypane cynamonem

słupki marchewki. Zestaw 4: wytrawny wrap placek tortilli (najlepiej pełnoziarnistej) posmarowany hummusem lub dobrej jakości twarożkiem, z plastrem dobrej wędliny / pieczonego indyka.

zwinięte w środku liście sałaty i paseczki papryki

garść pomidorków koktajlowych

3-4 orzechy włoskie

Nie wszystko, co wygląda zdrowo, jest dobrym wyborem

Była uczestniczka kulinarnego show "MasterChef" uczula rodziców na produkty, które nagminnie lądują w śniadaniówkach najmłodszych. Często dają one tylko pozory zdrowego posiłku. Jasny chleb z dżemem, słodzone serki homogenizowane, słodkie wypieki i płatki śniadaniowe to prawdziwe bomby cukrowe. Brakuje w nich za to kluczowych wartości odżywczych, w tym białka i błonnika. Błędem bywa nie tyle sam wybór jednego produktu, co niewłaściwe skomponowanie całego dania. Dotyczy to także soków, które nie powinny stanowić zamiennika dla świeżych owoców, bogatych przecież w błonnik. Roksana Środa przypomina, że najlepszym napojem na co dzień powinna być zwykła woda.

Zdrowe śniadanie w kilka minut

Dietetyczka podsumowuje, że kluczem do sukcesu jest opanowanie umiejętności łączenia ze sobą składników z różnych grup produktowych. Zrobienie wrappa, placuszków, kanapek z pełnego ziarna czy przygotowanie jogurtu z dodatkami to kwestia kilku minut. Co ważne, niezbędne do tego produkty zazwyczaj i tak mamy pod ręką. Zestawienia opracowane przez Roksanę Środę udowadniają, że wartościowy posiłek to przede wszystkim prostota wykonania.

Masterchef Magda Gessler

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