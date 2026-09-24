Tragedia na obozie dla dzieci. 25 dziewczynek i opiekunowie nie żyją. Będą zarzuty?

Śledztwo po tragicznej powodzi na obozie w USA. Śledczy badają śmierć 27 osób, głównie dzieci

Ten ubiegłoroczny dramat poruszył całe Stany Zjednoczone. Wielka powódź całkowicie zniszczyła położony nad rzeką Guadalupe chrześcijański obóz dla dziewcząt Camp Mystic w Teksasie. Śmierć poniosło wówczas 27 osób, w zdecydowanej większości dzieci, a także ich młodzi wychowawcy. Z najnowszych informacji od śledczych cytowanych przez liczne amerykańskie media wynika, że postępowanie może zakończyć się zarzutami wobec osób, które miały czuwać nad bezpieczeństwem dziewczynek.

Jak wynika z raportu Branta Johnstona, przedstawiciela policji z Teksasu, procedury awaryjne w ośrodku pozostawiały wiele do życzenia. Funkcjonariusz podkreślił, że nie organizowano właściwych próbnych ewakuacji, a w wielu domkach było zbyt mało dorosłych wychowawców.

Dzieci nie mogły samodzielnie ocenić niebezpieczeństwa powodzi w Teksasie

Według ustaleń śledczych zarządcy obozu zignorowali nocne alerty powodziowe. Z najniżej usytuowanych budynków nie ewakuowano na czas podopiecznych do wyżej położonych, bezpiecznych stref.

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„Młodzi uczestnicy obozu nie mogą w rozsądny sposób samodzielnie rozpoznać szybko rozwijającej się, zagrażającej życiu sytuacji ani zorganizować i przeprowadzić ewakuacji bez wskazówek odpowiedniej liczby dorosłych opiekunów”

🚨 BREAKING: 23 girls are now MISSING from Christian summer Camp Mystic in Hunt, TX after the area was INUNDATED with flooding, per Lt. Gov. PatrickThe deathtoll is now 13 and rising, with more rain on the way.PLEASE pray for the missing girls and their families 🙏🏻 pic.twitter.com/xO0E4qGHOy— Nick Sortor (@nicksortor) July 4, 2025

Johnston zaznaczył w dokumentacji, że szefostwo Camp Mystic wykazało się skrajną lekkomyślnością.

Żywioł pochłonął łącznie 27 ofiar, wśród których znalazł się również właściciel placówki, Richard „Dick” Eastland, który usiłował nieść pomoc tonącym. Bliscy zmarłych złożyli pozwy przeciwko Camp Mystic, jednak przedstawiciele obozu nie poczuwają się do winy, argumentując, że był to niemożliwy do przewidzenia kataklizm.

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