Karol Strasburger skomentował swoją znakomitą formę. Tak dba o ciało! "Tym steruje Pan Bóg"

Kim jest Karol Strasburger?

Urodzony w 1947 roku w Warszawie Karol Strasburger ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i zyskał wielką popularność rolami w kultowych Produkcjach, takich jak "Noce i dnie", "Czarne chmury" czy "Polskie drogi". Od 1994 roku jest niezmiennie gospodarzem uwielbianego przez widzów teleturnieju "Familiada".

Życie prywatne artysty wzbudzało spore zainteresowanie mediów. Jego pierwszą żoną była aktorka Barbara Burska, lecz małżeństwo zakończyło się rozwodem. Następnie przez ponad trzy dekady był związany z Ireną Morcińczyk, której śmierć w 2013 roku była dla niego ogromnym ciosem. Z żadnego z tych związków aktor nie doczekał się potomstwa.

Szczęście odnalazł ponownie u boku młodszej o 37 lat Małgorzaty Weremczuk. Para wzięła ślub w 2019 roku. W tym samym roku, mając 72 lata, Strasburger po raz pierwszy został ojcem – na świat przyszedł ich córka Laura, co wywołało szeroki odzew w mediach.

Karol Strasburger drży o życie dziecka! "Koledzy mi odradzali"

Tak Karol Strasburger dba o swoją formę

Karol Strasburger regularnie pokazuje swoją sylwetkę. Widać, że aktor jest w znakomitej formie. Kocha sport - pływanie i tenis. Regularnie bierze udział w licznych turniejach. W rozmowie z "Super Expressem" podczas Invest In Szczecin Open zdradził, jak dokładnie dba o swoją sylwetkę.

- Co do samego wyglądu, to nie mam na to aż takiego wpływu, bo tym steruje Pan Bóg. Mogę jednak powiedzieć, że to nie jest kwestia ostatnich lat, tylko całego mojego życia. Wygląd i zdrowie wynikają ze stylu życia, jaki człowiek prowadził. Jeśli starałem się nie niszczyć zdrowia i go nie psuć, to w pewnym momencie to po prostu procentuje, a wychodzi szczególnie w późniejszym wieku. Nigdy nie paliłem, nie piłem za dużo alkoholu, a patrząc na niektórych kolegów, mogłem powiedzieć, że wcale - powiedział Strasburger.

Jak zaznacza, o ile z jedzeniem problemu nie ma, tak stara się pamiętać o jednej rzeczy, czyli odpoczynku.

- Zawsze się ruszałem, uprawiałem sporty i ogromną wagę przywiązywałem do odpoczynku, relaksu czy urlopów. Miałem w głowie zasadę, że co najmniej dwa tygodnie, a czasem nawet miesiąc w roku muszę poświęcić na wyjazd i regenerację. To świetne antidotum na stres. Staram się też celowo odrzucać rozmyślanie o sprawach, na które nie mam wpływu, bo duszony w sobie stres wykańcza człowieka. Trzeba życiem umiejętnie sterować, a nie zostawiać wszystkiego ślepemu losowi - podsumował gwiazdor TVP.