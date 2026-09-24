Szalona noc Joanny Liszowskiej. Bawiła się w klubie z tajemniczym amantem

Gorąca noc w doborowym towarzystwie

Joanna Liszowska wie, jak spędzić udany wieczór. Gwiazda serialu "Szpital św. Anny" została ostatnio zauważona w jednym z warszawskich barów, gdzie najwyraźniej świetnie się bawiła. Aktorka nie pojawiła się jednak sama. Towarzyszył jej tajemniczy mężczyzna, który od razu przyciągał uwagę swoim wyglądem. Liszowska wydawała się wyraźnie zainteresowana swoim kompanem, u którego można było zauważyć wyrzeźbioną sylwetkę oraz liczne tatuaże. Mężczyzna wyróżniał się także nietypową fryzurą. Na boku głowy miał charakterystyczny wzór. Para spędzała czas przy barze, popijając drinki i rozmawiając w swobodnej atmosferze. Wieczór nie ograniczył się jednak do siedzenia przy stoliku. W pewnym momencie Joanna Liszowska i jej towarzysz ruszyli również na parkiet, gdzie kontynuowali wspólną zabawę. Całość wyglądała jak wyjątkowo udany wieczór w stolicy.

ZOBACZ TAKŻE: Ciężarna Izabela Janachowska w kawiarni. Przyjechała autem za miliony i z torebką za kilkadziesiąt tysięcy złotych

WOW! Joanna Liszowska już tak nie wygląda. Zniknął blond!

To nie był koniec wspólnego wieczoru!

Po wyjściu z lokalu Joanna Liszowska nie zamierzała jeszcze kończyć wspólnego wieczoru. Aktorka opuściła bar w towarzystwie mężczyzny, a para szła razem, trzymając się za ręce. W końcu wsiedli do taksówki i odjechali. Wszystko wskazuje na to, że wieczór był dłuższy, niż mogłoby się wydawać, ponieważ para nie pojechała do swoich domów. Zamiast tego skierowali się do hotelu.

Minęło 8 lat od rozwodu

Joanna Liszowska przez wiele lat była związana ze szwedzkim przedsiębiorcą Olą Serneke. Para zdecydowała się jednak na rozstanie i rozwiodła się w 2018 roku. Od tego czasu aktorka koncentrowała się przede wszystkim na swoim życiu zawodowym i rodzinnym, a o jej życiu uczuciowym nie było zbyt głośno. Teraz wszystko wskazuje na to, że być może pojawił się ktoś nowy. Czy to początek nowej poważnej relacji?