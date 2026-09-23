Ciężarna Izabela Janachowska w kawiarni. Przyjechała autem za miliony i z torebką za kilkadziesiąt tysięcy złotych

AR
2026-09-23 5:34

Izabela Janachowska lada moment powita na świecie drugie dziecko, jednak tuż przed porodem nie zamierza biernie czekać w domu. Prezenterka postanowiła spędzić czas poza nim i ruszyła na spotkanie z przyjaciółką. Gwiazda sama wsiadła za kierownicę, po raz kolejny stawiając na olśniewającą, niezwykle drogą stylizację oraz luksusowe auto za prawdziwe krocie.

Janachowska w 9. miesiącu ciąży prowadzi drogie auto

Izabela Janachowska wyraźnie udowadnia, że nawet w zaawansowanej ciąży nie trzeba rezygnować z dotychczasowego trybu życia. Mimo że rozwiązanie może nastąpić w każdej chwili, znana prezenterka telewizyjna nie zamierza zamykać się w domu i stale pozostaje aktywna. Ostatnio gwiazda została przyłapana przez fotoreporterów w trakcie wyjścia do kawiarni, gdzie spędzała wolny czas na rozmowach z przyjaciółką. Uwagę wszystkich przykuł jednak nie tylko jej świetny wygląd, ale również spektakularny środek transportu. Janachowska na miejsce spotkania podjechała niezwykle luksusowym modelem samochodu marki Rolls-Royce, którego rynkowa wartość sięga zawrotnej kwoty 2 milionów złotych.

ZOBACZ TAKŻE: Izabela Janachowska ukrywała ciążę przed własnym mężem! To trwało aż 3 miesiące. Wszystko wyjaśniła

Izabela Janachowska pokazała swoją sukienkę ze studniówki. Internauci podzieleni

Takiej torebki można pozazdrościć!

Izabela Janachowska ewidentnie nie wstydzi się pokazywać swojego statusu majątkowego i zamiłowania do luksusu. Oprócz zjawiskowego, niezwykle drogiego samochodu, uwagę przyciągał również inny ekskluzywny dodatek do jej stylizacji – wart aż 32 tysiące złotych. Nie da się ukryć, że drugie dziecko Izabeli Janachowskiej oraz jej męża Krzysztofa Jabłońskiego od pierwszych chwil dostanie wszystko, co najlepsze, i dostatnie życie ma już zagwarantowane.

Drugi syn w drodze

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński z niecierpliwością czekają na przyjście na świat kolejnego chłopca. Oznacza to, że uwielbiana przez widzów prezenterka telewizyjna wkrótce z dumą zostanie mamą dwóch synów. Czekając na ten niezwykle wyjątkowy i wzruszający moment w jej życiu, serdecznie życzymy mamie szczęśliwego rozwiązania!

Izabela Janachowska w kawiarni. Na miniaturze siedzi z przyjaciółką. O luksusowym aucie gwiazdy przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 28
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZABELA JANACHOWSKA
PAPARAZZI