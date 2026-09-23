Ciężarna Izabela Janachowska w kawiarni. Przyjechała autem za miliony i z torebką za kilkadziesiąt tysięcy złotych

Janachowska w 9. miesiącu ciąży prowadzi drogie auto

Izabela Janachowska wyraźnie udowadnia, że nawet w zaawansowanej ciąży nie trzeba rezygnować z dotychczasowego trybu życia. Mimo że rozwiązanie może nastąpić w każdej chwili, znana prezenterka telewizyjna nie zamierza zamykać się w domu i stale pozostaje aktywna. Ostatnio gwiazda została przyłapana przez fotoreporterów w trakcie wyjścia do kawiarni, gdzie spędzała wolny czas na rozmowach z przyjaciółką. Uwagę wszystkich przykuł jednak nie tylko jej świetny wygląd, ale również spektakularny środek transportu. Janachowska na miejsce spotkania podjechała niezwykle luksusowym modelem samochodu marki Rolls-Royce, którego rynkowa wartość sięga zawrotnej kwoty 2 milionów złotych.

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Takiej torebki można pozazdrościć!

Izabela Janachowska ewidentnie nie wstydzi się pokazywać swojego statusu majątkowego i zamiłowania do luksusu. Oprócz zjawiskowego, niezwykle drogiego samochodu, uwagę przyciągał również inny ekskluzywny dodatek do jej stylizacji – wart aż 32 tysiące złotych. Nie da się ukryć, że drugie dziecko Izabeli Janachowskiej oraz jej męża Krzysztofa Jabłońskiego od pierwszych chwil dostanie wszystko, co najlepsze, i dostatnie życie ma już zagwarantowane.

Drugi syn w drodze

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński z niecierpliwością czekają na przyjście na świat kolejnego chłopca. Oznacza to, że uwielbiana przez widzów prezenterka telewizyjna wkrótce z dumą zostanie mamą dwóch synów. Czekając na ten niezwykle wyjątkowy i wzruszający moment w jej życiu, serdecznie życzymy mamie szczęśliwego rozwiązania!