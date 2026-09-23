Tak przez lata zmieniał się Janusz Gajos. Jego metamorfoza robi wrażenie

Kiedy myślimy o ikonach polskiego kina, jego nazwisko pada jako jedno z pierwszych. Janusz Gajos to aktor-kameleon, który przez dekady wcielał się w dziesiątki postaci, za każdym razem zaskakując nowym obliczem. Jego twarz jest kroniką polskiego filmu i teatru.

Od młodzieńczego uroku Janka Kosa, przez cynicznego majora SB, aż po role sędziwych patriarchów. Każda kreacja to nie tylko mistrzostwo warsztatu, ale też fizyczna transformacja, którą śledziły miliony. Jak bardzo zmienił się na przestrzeni lat? Przekonajcie się sami.

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Jak zaczynał Janusz Gajos? Droga na szczyt była pełna wyzwań

Choć dziś trudno w to uwierzyć, start kariery Janusza Gajosa nie był usłany różami. Zanim stał się gwiazdą, uczył się zawodu w Teatrze Dzieci Zagłębia i pracował jako technik tworzący lalki. Marzył jednak o wielkiej scenie.

Jego determinacja była ogromna. Aż trzykrotnie bez powodzenia zdawał do łódzkiej szkoły filmowej. Dostał się dopiero za czwartym razem. Pierwszy raz na ekranie pojawił się w 1964 roku w filmie "Panienka z okienka", ale to nie ta rola miała odmienić jego życie.

Jedna rola zdefiniowała Janusza Gajosa. "Pancerni" byli błogosławieństwem i klątwą

W 1966 roku na ekrany trafił serial, który na zawsze zapisał się w historii polskiej telewizji. Rola Janka Kosa w "Czterech pancernych i psie" przyniosła Januszowi Gajosowi ogólnopolską sławę i status idola. Młody, charyzmatyczny dowódca czołgu "Rudy" podbił serca widzów w całym kraju.

Sukces miał jednak swoją cenę. Aktor na wiele lat został zaszufladkowany, a reżyserzy bali się powierzać mu inne, bardziej złożone role. Przez długi czas walczył, by udowodnić, że jego talent ma znacznie szerszy wachlarz.

Niezwykłe pasje i nagrody Janusza Gajosa. Tego o nim nie wiedzieliście

Choć jego kariera obfitowała w dramatyczne role, Janusz Gajos wielokrotnie udowadniał, że ma także ogromny talent komediowy. Widzowie pokochali go za występy w Kabarecie Olgi Lipińskiej czy Kabarecie Dudek. To pokazywało jego niezwykłą wszechstronność.

Poza aktorstwem jego wielką pasją jest fotografia. Swoje prace prezentował na licznych wystawach, udowadniając, że ma duszę artysty w wielu dziedzinach. Jego talent przez lata doceniano setkami nagród, w tym sześcioma Orłami, Diamentowymi Lwami dla najlepszego polskiego aktora czterdziestolecia oraz licznymi Wiktorami.

Burzliwe życie prywatne Janusza Gajosa. Cztery żony i jedna wielka miłość

Życie prywatne aktora było równie barwne co jego role filmowe. Janusz Gajos był czterokrotnie żonaty. Jego pierwszą miłością była Zoja, a następnie związał się z aktorką Ewą Miodyńską. Każdy z tych związków był ważnym etapem w jego życiu.

Trzecią żoną była realizatorka telewizyjna Barbara Nabiałczyk, z którą ma swoją jedyną córkę, Agatę. Od lat jest szczęśliwy u boku czwartej żony, Elżbiety Brożek, z którą stworzył trwały i stabilny dom w Warszawie.

Quiz. Dopasuj postać graną przez Janusza Gajosa do odpowiedniego filmu Pytanie 1 z 10 W którym filmie Janusz Gajos zagrał Jana Lagunę? Ucieczka z kina "Wolność" "Człowiek z żelaza" "Piłkarski poker" Następne pytanie

Ile lat ma dziś Janusz Gajos? Jego obecny wygląd może zaskoczyć

Janusz Gajos urodził się 23 września 1939 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował swoje 87. urodziny. Mimo upływu lat pozostaje aktywny zawodowo i wciąż jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów w historii.

Jego twarz, naznaczona czasem i dziesiątkami ról, opowiada niezwykłą historię. Zapraszamy do naszej galerii, aby zobaczyć, jak Janusz Gajos zmieniał się na przestrzeni ponad sześciu dekad swojej imponującej kariery.