Trump ma wiadomość dla Putina. Padło krótkie zdanie

Trump zwrócił się bezpośrednio do Putina. „Zakończ wojnę”

Donald Trump pojawił się we wtorek w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, gdzie zabrał głos podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak podaje Polsat News, jeszcze przed wystąpieniem jeden z dziennikarzy zapytał prezydenta USA, co chciałby przekazać Władimirowi Putinowi. Trump odpowiedział krótko:

– Zakończ wojnę – powiedział amerykański prezydent.

Temat wojny w Ukrainie pojawił się również podczas przemówienia Trumpa przed światowymi przywódcami. Prezydent USA przekonywał, że pozostaje w bliskim kontakcie z przywódcami Rosji i Ukrainy, a jego działania zmierzają do zakończenia konfliktu. Wyraził przy tym przekonanie, że do zakończenia wojny może dojść szybciej, niż obecnie zakłada wiele osób.

W dalszej części wystąpienia Trump zadeklarował, że będzie kontynuował wysiłki na rzecz zakończenia tego, co nazwał „katastrofalną wojną między Rosją a Ukrainą”.

Trump zapowiada rychły koniec wojny w Ukrainie. Nie wyklucza sankcji i ceł wobec Rosji

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ rychłe zakończenie wojny w Ukrainie i nie wykluczył wykorzystania sankcji oraz ceł wobec Rosji. Podczas trwającego ok. 40 minut wystąpienia amerykański prezydent oznajmił, że „Ameryka wróciła” i jest silniejsza niż kiedykolwiek.

Choć kwestie europejskie i wojna w Ukrainie były jedynie pobocznym tematem wystąpienia, Trump zapowiedział, że doprowadzi do rychłego zakończenia konfliktu. Nie wykluczył przy tym wykorzystania sankcji i ceł przeciwko Rosji, by osiągnąć ten cel.

- W zeszłym tygodniu, ku czci senatora Lindseya Grahama, podpisałem nowe, potężne prawo uchwalone przez Kongres, dające mi ogromne uprawnienia celne, z których w razie potrzeby będę musiał skorzystać. Czas położyć kres zabijaniu - powiedział.

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