Niebezpieczny 35-latek zatrzymany na lotnisku w Gdańsku! Chodzi o działalność terrorystyczną

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-22 17:50

Niebezpieczny 35-latek poszukiwany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. Obywatela Turcji poszukiwały służby jego kraju w związku z podejrzeniami dotyczącymi przynależności do grupy terrorystycznej, związanych z nią działań oraz aktów terrorystycznych. Mężczyzna wpadł w ręce Straży Granicznej w nocy z 21 na 22 września. Szczegóły poniżej.

Funkcjonariusz Straży Granicznej tyłem na płycie lotniska w Gdańsku. O zatrzymaniu terrorysty przeczytasz na SE.
Autor: Morski Oddział Straży Granicznej

Poszukiwany przez Interpol wpadł na lotnisku w Gdańsku

Do zatrzymania doszło podczas odprawy pasażerów samolotu rejsowego, który przyleciał do Gdańska z Larnaki na Cyprze. 35-letni obywatel Turcji posługiwał się cypryjskim dokumentem wydanym dla uchodźcy.

Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Ze względu na informacje dotyczące 35-latka oraz ryzyko jego ucieczki strażnicy zastosowali szczególne środki ostrożności i zatrzymali pasażera.

Turcja poszukuje 35-latka. Chodzi o działalność terrorystyczną

Jak wynika z informacji znajdujących się w bazie Interpolu, mężczyzna jest poszukiwany przez Turcję. Tamtejsze służby chcą pociągnąć go do odpowiedzialności w związku z podejrzeniami dotyczącymi działalności terrorystycznej.

– Z wpisu w bazie Interpolu wynikało, że mężczyznę należy zatrzymać. Turcja chce go rozliczyć nie tylko za przynależność do grupy terrorystycznej, ale także za związane z nią działania oraz akty terrorystyczne. Po zakończeniu czynności procesowych 35-latek zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku – informuje kapral Krystian Kowalewski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

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