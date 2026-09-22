Niebezpieczny 35-latek zatrzymany na lotnisku w Gdańsku! Chodzi o działalność terrorystyczną

Poszukiwany przez Interpol wpadł na lotnisku w Gdańsku

Do zatrzymania doszło podczas odprawy pasażerów samolotu rejsowego, który przyleciał do Gdańska z Larnaki na Cyprze. 35-letni obywatel Turcji posługiwał się cypryjskim dokumentem wydanym dla uchodźcy.

Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Ze względu na informacje dotyczące 35-latka oraz ryzyko jego ucieczki strażnicy zastosowali szczególne środki ostrożności i zatrzymali pasażera.

Turcja poszukuje 35-latka. Chodzi o działalność terrorystyczną

Jak wynika z informacji znajdujących się w bazie Interpolu, mężczyzna jest poszukiwany przez Turcję. Tamtejsze służby chcą pociągnąć go do odpowiedzialności w związku z podejrzeniami dotyczącymi działalności terrorystycznej.

– Z wpisu w bazie Interpolu wynikało, że mężczyznę należy zatrzymać. Turcja chce go rozliczyć nie tylko za przynależność do grupy terrorystycznej, ale także za związane z nią działania oraz akty terrorystyczne. Po zakończeniu czynności procesowych 35-latek zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku – informuje kapral Krystian Kowalewski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

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