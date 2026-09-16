Długi weekend w październiku

Choć dopiero co minęły wakacje, to już wiele osób planuje weekendowe wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Świętną okazją do wypadu będzie długi weekend w październiku. Właśnie wtedy wystarczy wziąć dwa dni wolnego, aby zyskać 5-dniowy urlop z rodziną.

14 października dzieci nie będą miały lekcji

W środę 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia w szkołach nie odbywają się standardowe zajęcia dydaktyczne. Jeśli więc macie możliwość wzięcia urlopu wypoczynkowego np. na 12 i 13 października to zyskacie możliwość wyjechania na wycieczkę już od 10 października.

Rodziny chętnie wybierają morze i góry

Z danych Travelist.pl wynika, że właśnie Bałtyk i góry są najpopularniejszymi kierunkami w analizowanym okresie. Łącznie odpowiadają za ponad 80 proc. wszystkich wyjazdów.

Obserwujemy niemal idealny podział między Bałtykiem a górami, które łącznie odpowiadają za ponad cztery na pięć wszystkich wyjazdów w analizowanym okresie. Mniej więcej co dziesiąta rezerwacja przypada na jeziora, uzdrowiska lub obiekty historyczne, a mniej niż 5 proc. na miasta. Nad morzem i w górach goście zostają średnio na trzy noce, nad jeziorami i w miastach na dwie. Co istotne, około 30 proc. rezerwacji dotyczy pobytów z dziećmi. Może to oznaczać lepszą dostępność pokoi rodzinnych, co działa na korzyść osób, które dopiero planują taki pobyt – przekonuje Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Bałtyk jesienią. Ceny zaczynają się od 470 zł

Wśród analizowanych miejsc najtańsze okazało się Mielno. Ceny pobytów zaczynają się tam od 470 zł za dobę. Niewiele więcej trzeba zapłacić w Ustroniu Morskim, gdzie stawki zaczynają się od 480 zł. W Ustce jest to 490 zł.

Najtańszym górskim kierunkiem w zestawieniu Travelist.pl jest natomiast Lądek-Zdrój. Ceny rozpoczynają się od 425 zł za dobę. Dalej znalazły się Łomnica – od 460 zł oraz Mszana Dolna – od 480 zł.