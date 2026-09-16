Horror krótko po ślubie. Młody mąż nie żyje, jego ciężarna żona zaginęła!

Wstrząsająca tragedia w Wenecji: młode małżeństwo, w tym ciężarna kobieta, miało straszny wypadek.

Po zderzeniu z taksówką wodną 25-letni mężczyzna zmarł w szpitalu, a jego 26-letnia ciężarna żona wciąż jest poszukiwana.

Mimo intensywnych poszukiwań, trudne warunki utrudniają akcję ratunkową, a nadzieje na odnalezienie kobiety maleją.

Dowiedz się, co spowodowało ten dramat i poznaj najnowsze doniesienia z Wenecji.

Para wypłynęła na morze. Młody mężczyzna nie żyje, jego ciężarna żona zaginęła

Szok! Włoskie media informują o wstrząsających wydarzeniach w Wenecji. Młode małżeństwo, które ślub wzięło zaledwie trzy miesiące temu, miało wypłynąć z Wenecji małą łodzią rybacką. Gdy wpłynęli na lagunę, zderzyli się z taksówką wodną. 25-letni Sean Michieli oraz jego 26-letnia ciężarna żona Gabreila Quedrino w wyniku wypadku wpadli do wody. 25-latka udało się wyciągnąć z wody i przetransportować do szpitala. Jego obrażenia były jednak na tyle duże, że w sobotę (12 września) zmarł.

Dramat w Wenecji. Gdzie jest 26-latka?

Ciężarna kobieta została uznana za zaginioną. Pochodząca z z Brazylii 26-latka we Włoszech mieszkała od dwóch lat. Była w trzecim miesiącu ciąży. W Wenecji wciąż trwają poszukiwania kobiety. Akcje ratunkowe są jednak utrudnione przez mętne wody i wysokie przypływy - podają lokalne media. "Chcę tylko, żeby moja córka wróciła do domu żywa" – powiedziała jej mama, Gisele Elorriaga, brazylijskiemu portalowi Globo.

Jak zaznacza "New York Post", wciąż do końca nie wiadomo, co spowodowało zderzenie. Prokuratorzy z Wenecji prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci na morzu. Podejrzewają, że do tragedii mogły się przyczynić trudne warunki panujące tego dnia na wodzie. Szanse na uratowanie ciężarnej kobiety są już w tej chwili minimalne.