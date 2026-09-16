Tragedia przy szkole w Siedlcach. Nie żyje 50-letni pracownik

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-16 12:09

Nie żyje 50-letni pracownik zewnętrznej firmy, który wykonywał prace budowlane przy jednej ze szkół ponadpodstawowych w Siedlcach. Mężczyzna spadł z rusztowania. Ratownicy przewieźli go do szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają teraz policjanci pod nadzorem prokuratora.

Śmierć przy szkole. Pracownik spadł z rusztowania
Autor: Policja Siedlce/ Facebook
  • 50-letni pracownik spadł z rusztowania podczas prac przy szkole.
  • Mężczyzna trafił do szpitala, ale zmarł.
  • Policja zabezpieczyła miejsce i ustala, jak doszło do wypadku.
Akcja policji w Siedlcach

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Spadł z rusztowania podczas pracy

We wtorek, 15 września, podczas prac budowlanych prowadzonych przy jednej ze szkół ponadpodstawowych w Siedlcach 50-letni pracownik zewnętrznej firmy spadł z rusztowania. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Mężczyzna został przekazany ratownikom i przewieziony do szpitala. Mimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.

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Policja sprawdza, jak doszło do tragedii

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren i ustalają przebieg wypadku. Sprawę nadzoruje prokurator. Śledczy będą wyjaśniać, w jakich okolicznościach mężczyzna spadł z rusztowania. Sprawdzą też, czy podczas prac były zachowane wymagane zasady bezpieczeństwa oraz jak zabezpieczono miejsce, w którym prowadzone były roboty. Na razie policja nie podaje więcej szczegółów dotyczących wypadku.

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