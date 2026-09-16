Tragedia przy szkole w Siedlcach. Nie żyje 50-letni pracownik

50-letni pracownik spadł z rusztowania podczas prac przy szkole.

Mężczyzna trafił do szpitala, ale zmarł.

Policja zabezpieczyła miejsce i ustala, jak doszło do wypadku.

Akcja policji w Siedlcach

Spadł z rusztowania podczas pracy

We wtorek, 15 września, podczas prac budowlanych prowadzonych przy jednej ze szkół ponadpodstawowych w Siedlcach 50-letni pracownik zewnętrznej firmy spadł z rusztowania. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Mężczyzna został przekazany ratownikom i przewieziony do szpitala. Mimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.

Policja sprawdza, jak doszło do tragedii

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren i ustalają przebieg wypadku. Sprawę nadzoruje prokurator. Śledczy będą wyjaśniać, w jakich okolicznościach mężczyzna spadł z rusztowania. Sprawdzą też, czy podczas prac były zachowane wymagane zasady bezpieczeństwa oraz jak zabezpieczono miejsce, w którym prowadzone były roboty. Na razie policja nie podaje więcej szczegółów dotyczących wypadku.