Para rozjechana przez pociąg metra! Szokująca relacja maszynistki

Tragedia na Manhattanie. Para 24-latków mogła być pod wpływem substancji odurzających

Do tych szokujących wydarzeń doszło w minioną niedzielę, tuż po 3. w nocy w nowojorskim metrze na stacji Spring Street. 24-letni Navam Kaul i jego rówieśniczka, Malaika Chitre zostali rozjechani przez metro, bo siedzieli na torach.

Jak informuje nowojorski "New York Post", to 24-latek najpierw znalazł się na torowisku - nie jest jasne, czy zsunął się z peronu przypadkowo, czy celowo. Młoda kobieta ruszyła mu z pomocą, usiłując wyciągnąć mężczyznę z powrotem na górę. Niestety, w tym samym czasie do stacji zaczął zbliżać się pociąg.

Do sieci wyciekło krótkie wideo ukazujące ostatnie chwile młodych ludzi. Widać na nim wyraźnie, jak para siedzi na torowisku tuż przed wypadkiem. Maszynistka, do której dotarli nowojorscy dziennikarze powiedziała, że w ostatnich sekundach przed tragedią 24-latka sprawiała wrażenie rozbawionej, wciąż próbując pomóc towarzyszowi. Tak, jakby nie zdawała sobie sprawy z tego, że nadjeżdża pociąg. A przecież nie sposób było go nie widzieć i nie słyszeć trąbienia.

Sonda Byłaś/eś kiedyś w Nowym Jorku? Tak, ale nie odwiedziłam/em miejsc związanych z filmem "Kevin sam w Nowym Jorku". Może następnym razem? Nie, ale planuje w przyszłym roku i na pewno odwiedzę któreś z miejsc z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku" Nie Tak Jeszcze nie, ale planuję

Zabójcze uderzenie. Śledczy badają, dlaczego 24-latkowie zginęli

Mimo usilnych prób, prowadząca pociąg nie była w stanie wyhamować potężnej maszyny przed ludźmi na torach. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta, ponieśli śmierć na miejscu wskutek uderzenia.

Dlaczego ich zachowanie było tak dziwne? Poważnie brana pod uwagę jest hipoteza o wpływie narkotyków. Rozbawienie kobiety raczej nie wskazuje na zamiary odebrania sobie życia. "New York Post" zaznacza jednak, że teoria o odurzeniu czeka na oficjalne poparcie wynikami badań toksykologicznych.

🇺🇸 Two young adults were killed after sitting on subway tracks near Spring Street in Manhattan as a southbound 4 train approached.operator hit the emergency brakes but could not stop in time. Both were pronounced dead at the scene. there was no indication they had been pushed pic.twitter.com/JirRmKsvDI— DJ CandyMan (@DrCandymn) September 15, 2026

Amerykańskie miasta: ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 15 Miasto słynące z kasyn, Las Vegas, leży w stanie: Kalifornia Arizona Nevada Nowy Meksyk Następne pytanie