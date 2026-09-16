Para rozjechana przez pociąg metra! Szokująca relacja maszynistki

Tragedia na Manhattanie. Para 24-latków mogła być pod wpływem substancji odurzających
Do tych szokujących wydarzeń doszło w minioną niedzielę, tuż po 3. w nocy w nowojorskim metrze na stacji Spring Street. 24-letni Navam Kaul i jego rówieśniczka, Malaika Chitre zostali rozjechani przez metro, bo siedzieli na torach.
Jak informuje nowojorski "New York Post", to 24-latek najpierw znalazł się na torowisku - nie jest jasne, czy zsunął się z peronu przypadkowo, czy celowo. Młoda kobieta ruszyła mu z pomocą, usiłując wyciągnąć mężczyznę z powrotem na górę. Niestety, w tym samym czasie do stacji zaczął zbliżać się pociąg.
Do sieci wyciekło krótkie wideo ukazujące ostatnie chwile młodych ludzi. Widać na nim wyraźnie, jak para siedzi na torowisku tuż przed wypadkiem. Maszynistka, do której dotarli nowojorscy dziennikarze powiedziała, że w ostatnich sekundach przed tragedią 24-latka sprawiała wrażenie rozbawionej, wciąż próbując pomóc towarzyszowi. Tak, jakby nie zdawała sobie sprawy z tego, że nadjeżdża pociąg. A przecież nie sposób było go nie widzieć i nie słyszeć trąbienia.
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Mimo usilnych prób, prowadząca pociąg nie była w stanie wyhamować potężnej maszyny przed ludźmi na torach. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta, ponieśli śmierć na miejscu wskutek uderzenia.
Dlaczego ich zachowanie było tak dziwne? Poważnie brana pod uwagę jest hipoteza o wpływie narkotyków. Rozbawienie kobiety raczej nie wskazuje na zamiary odebrania sobie życia. "New York Post" zaznacza jednak, że teoria o odurzeniu czeka na oficjalne poparcie wynikami badań toksykologicznych.