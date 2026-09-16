Robert miał tylko 14 lat. Szkoła żegna tragicznie zmarłego nastolatka. „Odszedł od nas ktoś bliski”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-16 8:55

Nie żyje zaledwie 14-letni Robert. Chłopiec zmarł w wyniku tragicznego wypadku – miał stracić panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze skarpy. 14-latka opłakują koledzy i koleżanki. Żegna go szkoła, a kondolencje złożył również wójt gminy Trzebownisko.

Portret zmarłego 14-letniego Roberta z rozmytą twarzą, a obok klepsydra pogrzebowa. O tragedii w Zaczerniu przeczytasz na SE.
Autor: Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu/ Facebook

Do dramatu doszło10 września w Zaczerniu (województwo podkarpackie). Chłopiec uległ tragicznemu wypadkowi, zjeżdżając ze skarpy. Informację o tragedii przekazywały lokalne media. W rozmowie z portalem rzeszów-info komisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przekazała:

 Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że chłopiec stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze skarpy i upadł, uderzając głową w murek. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy przed godziną 19:30. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń nastolatek zmarł rano następnego dnia.

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Nie żyje 14-latek. Wzruszające pożegnanie

Roberta żegna szkoła, do której uczęszczał. Opublikowano wzruszające pożegnanie.

- Z głębokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Ucznia, Kolegi i Wychowanka. Odszedł od nas ktoś bliski naszej szkolnej społeczności, pozostawiając po sobie cichą klasę i puste miejsce w ławce. Rodzinie, Najbliższym oraz wszystkim, których ta niespodziewana strata dotknęła najmocniej, składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach – podpisano: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły.

Kondolencje złożył również wójt gm. Trzebownisko, Sławomir Porada

- Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci Ucznia ze szkoły Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu. Rodzinie i Najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia. Łączę się w bólu również z Jego koleżankami, kolegami, nauczycielami i całą społecznością szkolną. W takich chwilach trudno znaleźć właściwe słowa. Pozostaje pamięć, cisza i obecność przy tych, których ta tragedia dotknęła najmocniej – napisał w mediach społecznościowych.

Ostatnie pożegnanie Roberta odbędzie się w czwartek, 17 września w kościele parafialnym w Zaczerniu.

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