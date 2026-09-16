Polskie myśliwce poderwane nad ranem. Alert RCB dla dwóch województw po rosyjskich atakach na Ukrainę

RCB ostrzega mieszkańców: „Rosyjski atak powietrzny”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało nad ranem alarmujący komunikat. Treść SMS-a była jednoznaczna:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

Alert objął ogromny obszar – wszystkie powiaty woj. lubelskiego i podkarpackiego, m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Sanok, Mielec, Jasło, Lesko czy powiat bieszczadzki. To jeden z najszerszych alertów RCB w ostatnich miesiącach.

Myśliwce w polskiej przestrzeni. Wojsko reaguje na rosyjskie drony

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami „rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”. Chodzi o ataki wykonywane przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, które pojawiają się w rejonach przygranicznych.

COP–Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło wszystkie siły pozostające w jego dyspozycji. W praktyce oznacza to:

patrole polskich myśliwców w przestrzeni RP,

pełną gotowość naziemnych systemów obrony powietrznej,

wzmożoną pracę systemów radiolokacyjnych, które monitorują każdy ruch w rejonie granicy.

Lotniska wstrzymują operacje. Wojsko przejmuje przestrzeń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje cywilne. Powód jest jeden: konieczność zapewnienia pełnej swobody działania polskiego lotnictwa wojskowego.

To oznacza, że wojskowe maszyny mają priorytet w przestrzeni powietrznej, a cywilne loty muszą czekać na decyzję służb.

Działania prewencyjne, ale gotowość pełna

Jak podkreślono w komunikacie, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wszystkie siły pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Eksplozje w Kijowie. Rosyjskie drony nad Wołyniem – tuż przy Polsce

Agencja Reutera poinformowała, że w środę rano w Kijowie słychać było eksplozję. Według władz miejskich, cytowanych przez Interfax-Ukraina, na zachodnich obrzeżach stolicy wybuchł pożar w magazynach po ataku dronów.

Ukraińskie aplikacje monitorujące przestrzeń powietrzną przekazały, że rosyjskie drony odrzutowe były widziane nad obwodem wołyńskim, który graniczy bezpośrednio z Polską. To właśnie ta aktywność uruchomiła polskie procedury bezpieczeństwa.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/Zfv1oedLbm— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 16, 2026

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