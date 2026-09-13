Mniej turystów w Bieszczadach. Park Narodowy ujawnił dane z wakacji

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-13 18:40

Czy to obawa przed spotkaniem z niedźwiedziami, przed wojną za wschodnią granicą, czy zwykły zbieg okoliczności? Bieszczadzki Park Narodowy opublikował swoje wakacyjne statystyki. W lipcu i sierpniu 2026 roku odnotowano spadek liczby turystów o prawie 38 tysięcy w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Zmniejszył się też ruch samochodowy, choć władze parku zaznaczają, że plotki o bezludnych szlakach są mocno przesadzone.

Krajobraz Bieszczad z widokiem na wijącą się rzekę i góry. O spadku liczby turystów w regionie przeczytasz na SE.
Autor: Grzegorz Kluczyński Bieszczady

Spadek liczby turystów w Bieszczadzkim Parku Narodowym w wakacje

Połoniny przyciągnęły w tym roku mniejszą liczbę odwiedzających. Bieszczadzki Park Narodowy przedstawił statystyki ruchu turystycznego za lipiec i sierpień. Z danych pokazanych na Facebooku wynika, że gości faktycznie nieco ubyło w stosunku do sezonu wakacyjnego w 2025 roku. Niemniej jednak spadki nie okazały się tak duże, jak mogłyby to sugerować krążące informacje o wyludnionych bieszczadzkich szlakach i strachu przed niedźwiedziami.

W lipcu 2026 roku zanotowano dokładnie 97 046 wejść na teren BPN, podczas gdy rok wcześniej było ich 113 531. Oznacza to spadek o 14,5 procent. Podobny trend utrzymał się w sierpniu, kiedy to liczba wizyt zmniejszyła się ze 169 058 w 2025 roku do 147 661. To różnica rzędu 12,7 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Podsumowując oba te letnie miesiące, na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego pojawiło się o blisko 38 tysięcy osób mniej niż w poprzednim sezonie turystycznym.

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Tarnica wciąż przyciąga turystów. Tysiące wejść na szczyt

W lipcu wędrówkę na Tarnicę zdecydowało się odbyć 37 753 turystów. Okazuje się, że to wręcz minimalnie lepszy wynik niż przed rokiem, kiedy liczba ta wynosiła 37 607.

W sierpniu szczyt cieszył się już nieco mniejszą popularnością. W tym czasie Tarnicę zdobyło 49 661 turystów. Dla porównania, w analogicznym miesiącu poprzedniego roku było ich 54 265, co przekłada się na spadek o 8,5 procent.

Mniejsze natężenie ruchu dało się też zauważyć na drogach prowadzących do Parku. W lipcu urządzenia zliczające na wjazdach odnotowały 48 473 pojazdy, co dało 3,4-procentowy spadek w skali roku. Sierpień zamknął się natomiast wynikiem 68 176 aut, co oznacza spadek rzędu 7,1 procent względem zeszłego roku.

Quiz. Bieszczadzkie szczyty kryją w sobie wiele tajemnic. Jak dużo o nich wiesz?
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_Bieszczadzkie morze powstało z dwóch rzek. Na jego dnie ma mieszkać potwór
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