Takiej zimy nie pamiętaj nawet najstarsi górale. Czy to będzie zima stulecia? Są pierwsze prognozy pogody na zimę 2026/2027

Po intensywnej zimie 2025/2026, meteorolodzy zapowiadają, że sezon 2026/2027 zdominuje rekordowa anomalia El Niño.

Mimo ogólnie wyższych temperatur, zima ma być nieprzewidywalnym rollercoasterem, z gwałtownymi zmianami pogody i ryzykiem gołoledzi.

Czy luty 2027 przyniesie nagły powrót mrozów i śnieżyc? Poznaj szczegóły, by przygotować się na zimę.

Prognozy pogody na zimę 2026/2027? Czeka nas zima stulecia?

Zima 2025/2026 zaskoczyła niskimi temperaturami oraz obfitymi opadami śniegu. Śnieżyca, która przyszła na początku 2026 sparaliżowała ruch drogowy w wielu rejonach kraju. Dla wielu osób była to najbardziej intensywna zima od wielu lat. Pojawiły się nawet doniesienia o zimie stulecia. Faktyczne, biorąc pod uwagę zmieniający się klimat i coraz łagodniejsze zimy w naszym regionie ta ostatnia była inna. Czy podobnie będzie wyglądała zima 2026/2027?

Meteorolodzy opiekowali najnowsze modele pogodowe na nadchodzącą zimę. Choć są to jedynie prognozy długoterminowe, które obarczone są wysokim ryzykiem błędu, to uwagę zwraca jedną anomalia. Według synoptyków pogoda znacznie znacząco zmieniać się już w październiku 2026. Wtedy do Polski nadciągnie chłodniejsza aura, a wraz z nią spore opady deszczu. Listopad 2026 ma być chłodny z sumą opadów wyższą od średniej. Specjaliści wskazują, że w listopadzie skończy się złota, polska jesień, a zastąpi ją typowa, listopadowa plucha. W niektórych rejonach mogą pojawić się pierwsze opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu w rejonach górskich.

Zima 2026/2027 ma upłynąć pod znakiem gwałtownych zmian wywołanych El Nino. To potężna anomalia pogodowa polegająca na utrzymaniu ponadprzeciętnie wysokich temperatur wody w strefie południowego Pacyfiku. El Nino ma wpływ na pogodę na całym świecie. Naukowcy z uznanego serwisu meteorologicznego Severe Weather Europe (SWE) przewidują, że tegoroczna anomalia może być rekordowa, a co za tym idzie przynieść gwałtowne zmiany pogody zimą. Oznacza to, że zima 2026/2027 w Polsce i w Europie może przypominać prawdziwy rollercoaster. Temperatury mają być wyższe niż średnia, a ogólna pogoda cieplejsza. Niebezpieczne mogą okazać się jednak gwałtowne zmiany pogody. Wysokie temperatury i niespodziewane opady mogą przynosić w wielu rejonach groźną gołoledź i często zmieniające się warunki dla kierowców. Grudzień 2026 ma być ciepły, lokalne opady śniegu będą szybko topnieć. W styczniu średnia temperatur ma być znacząco wyższa, a w wielu rejonach dominować będzie deszcz. Sytuacja może zmienić się w lutym 2027. To wtedy wzrośnie ryzyko ociepleń stratosferycznych, które mogą przynieść gwałtowne spadki temperatur i ataki prawdziwej, mroźnej zimy. Kiedy wir polarny jest niestabilny, zimne masy powietrza, zwykle uwięzione nad Arktyką, mogą przemieścić się na południe, przynosząc ze sobą intensywne mrozy i opady śniegu, nawet jeśli ogólny trend sezonowy wskazuje na łagodniejszą zimę. To właśnie one mogą być odpowiedzialne za nagłe "ataki prawdziwej zimy" w lutym. Pierwsze prognozy wskazują, że zima 2026/2027 będzie ciepła, ale w gwałtownymi zmianami i atakami zimna.

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