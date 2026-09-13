Zamknięto lotnisko, NATO poderwało myśliwiec. Alarm na Litwie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-13 14:21

Litwa wstrzymała w niedzielę pracę międzynarodowego lotniska w Wilnie, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC).

Lotnisko w Wilnie pod zachmurzonym niebem. O wstrzymaniu lotów przez alarm dronowy na Litwie przeczytasz na SE.
Autor: Karolis Kavolelis/ Shutterstock

Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo starty i lądowania samolotów zostały wstrzymane. Po niespełna godzinie alarm odwołano. - Nie ma zagrożenia, ludzie mogą się uspokoić – powiedział szef NKVC Vilmantas Vitkauskas w rozmowie z litewskim radiem LRT.

Myśliwiec NATO został poderwany z bazy w Szawlach w północnej części kraju, gdzie w ramach misji NATO Baltic Air Policing stacjonują samoloty sił powietrznych Włoch - podała agencja Reutera.

Czytaj też: Dron uderzył tuż obok przejścia granicznego z Polską. Szef MSZ Ukrainy: Terroryzm Putina puka do drzwi UE i NATO

Wcześniej w niedzielę, o godz. 4.05 czasu lokalnego (3.05 w Polsce) litewskie siły powietrzne poinformowały, że radary wykryły niezidentyfikowany obiekt w okolicy miasta Varena na południu Litwy, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju, prawdopodobnie znad Białorusi, i opuścił ją w kierunku obwodu królewieckiego Rosji.

Czytaj też: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy. Zniszczona lokomotywa

Państwa położone na wschodniej flance NATO odnotowały szereg przypadków naruszenia ich przestrzeni powietrznej przez drony, co ma związek z pełnoplanową wojną Rosji przeciw Ukrainie w 2022 roku.

Połączyli mieszkańców Polski i Litwy. Niezwykły portal w Lublinie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LITWA